Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Conteúdo de Marca

Check-up no coração deve ser feito a partir dos 40 anos de idade

Cardiologista do Instituto do Coração alerta que exames de rotina detectam doenças cardiovasculares e alterações cardíacas que podem levar o paciente à morte
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

05 set 2022 às 09:49

Publicado em 05 de Setembro de 2022 às 09:49

Instituto do Coração
A doença cardiovascular permanece como uma das principais alterações do século 21, por sua elevada morbidade e mortalidade Crédito: Shutterstock
Junto da leva de exames que todo adulto deve fazer, o check-up cardíaco é um dos mais importantes. E, a partir dos 40 anos, essa rotina deve ser feita anualmente.
A doença cardiovascular permanece como uma das principais alterações do século 21, por sua elevada morbidade e mortalidade.
De acordo com a médica Betina Dutra Reseck Walker, algumas pessoas devem antecipar esses exames cardiológicos, caso tenha algum sintoma como oscilação da pressão arterial, palpitação, dor no peito, falta de ar e palpitação. "Quando a pessoa sente palpitações, oscilação da pressão arterial, dor no peito. Aí, deve fazer os exames antes dos 40 anos", orienta a cardiologista do Instituto do Coração.
Instituto do Coração
Com uma equipe altamente especializada, o Instituto do Coração é referência no Espírito Santo Crédito: Instituto do Coração/Divulgação
Esses sintomas, segundo a especialista, não podem ser ignorados. "Até porque, a arritmia atinge jovens também", observa Betina.
A arritmia é uma alteração elétrica do coração. Quando o coração bate muito rápido, chamamos de taquicardia; quando o coração bate mais devagar, isso caracteriza a bradicardia.

OUTROS PROBLEMAS

A crescente incidência de aterosclerose em mulheres, por exemplo, é decorrente de sua maior exposição aos fatores de risco para doenças cardiovasculares, como tabagismo, sedentarismo, hipertensão arterial, diabetes; ao envelhecimento populacional; às mudanças de estilo de vida; e, principalmente, o estresse.
Por isso, a prevenção com consulta regular ao médico especialista e realização de exames de check-up se tornam tão importantes.
Instituto do Coração
Betina Dutra Reseck Walker: "Quando a pessoa sente palpitações, oscilação da pressão arterial, dor no peito. Aí, deve fazer os exames antes dos 40 anos" Crédito: Instituto do Coração/Divulgação
O Instituto do Coração, que completa 50 anos, é referência no Espírito Santo por sua equipe altamente especializada, o pioneirismo em procedimentos na área cardiológica e o constante desenvolvimento dos serviços hospitalares e assistenciais para o melhor atendimento de pacientes cardiopatas e especialidades congêneres.

PIONEIRISMO

Instituto do Coração
O Instituto do Coração tem quatro unidades na Grande Vitória Crédito: Instituto do Coração/Divulgação
Recentemente, o Instituto ganhou destaque por realizar um procedimento inédito no Brasil para tratamento de arritmia cardíaca. A equipe da Hemodinâmica, em uma parceria com o Hospital Santa Rita, em Vitória, realizou, em 2022, o fechamento de Apêndice Atrial Esquerdo com Ultrassom Intracardíaco, que permite visualização mais nítida e posicionamento mais preciso da prótese no coração.
A Hemodinâmica do Instituto do Coração foi um dos primeiros centros do país a receber a nova prótese para oclusão do apêndice Atrial esquerdo. O nome do novo dispositivo é Watchman FLX. Trata-se de uma terapia para proteger o paciente com arritmia cardíaca contra o Acidente Vascular Cerebral (AVC) quando este não pode utilizar o anticoagulante.
Pela primeira vez no Estado, foi colocado uma espécie de filtro que protege a circulação do cérebro aumentando a segurança da intervenção. De acordo com o Arritmologista Fabricio Vassalo, tudo é feito de forma pouco invasiva, sem anestesia geral e com duração menor que uma hora. O paciente já sai acordado da sala de hemodinâmica.
Para agendar o check-up no Instituto do Coração, basta ligar ou enviar uma mensagem de WhatsApp para o número (27) 3357-1200.

CONFIRA ONDE ESTÃO AS UNIDADES DO INSTITUTO NA GRANDE VITÓRIA

Instituto do Coração
O check-up cardíaco é um dos mais importantes que todo adulto deve fazer Crédito: Instituto do Coração/Divulgação
  • Enseada do Suá - Vitória: Ed. Affinity
  • Hemodinâmica - Hospital Santa Rita (Maruípe-Vitória)
  • Campo Grande - Cariacica: Av. Pres. Dutra, 38
  • Vila Velha - Shopping Vila Velha.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública
Geely EX5 DM-i 2026
Geely anuncia preços partindo de R$ 189.990 para o EX5 EM-i com autonomia de 1.300 km

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados