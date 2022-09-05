Check-up no coração deve ser feito a partir dos 40 anos de idade

A doença cardiovascular permanece como uma das principais alterações do século 21, por sua elevada morbidade e mortalidade Crédito: Shutterstock

Junto da leva de exames que todo adulto deve fazer, o check-up cardíaco é um dos mais importantes. E, a partir dos 40 anos, essa rotina deve ser feita anualmente.

A doença cardiovascular permanece como uma das principais alterações do século 21, por sua elevada morbidade e mortalidade.

De acordo com a médica Betina Dutra Reseck Walker, algumas pessoas devem antecipar esses exames cardiológicos, caso tenha algum sintoma como oscilação da pressão arterial, palpitação, dor no peito, falta de ar e palpitação. "Quando a pessoa sente palpitações, oscilação da pressão arterial, dor no peito. Aí, deve fazer os exames antes dos 40 anos", orienta a cardiologista do Instituto do Coração.

Com uma equipe altamente especializada, o Instituto do Coração é referência no Espírito Santo Crédito: Instituto do Coração/Divulgação

Esses sintomas, segundo a especialista, não podem ser ignorados. "Até porque, a arritmia atinge jovens também", observa Betina.

A arritmia é uma alteração elétrica do coração. Quando o coração bate muito rápido, chamamos de taquicardia; quando o coração bate mais devagar, isso caracteriza a bradicardia.

OUTROS PROBLEMAS

A crescente incidência de aterosclerose em mulheres, por exemplo, é decorrente de sua maior exposição aos fatores de risco para doenças cardiovasculares, como tabagismo, sedentarismo, hipertensão arterial, diabetes; ao envelhecimento populacional; às mudanças de estilo de vida; e, principalmente, o estresse.

Por isso, a prevenção com consulta regular ao médico especialista e realização de exames de check-up se tornam tão importantes.

Betina Dutra Reseck Walker: "Quando a pessoa sente palpitações, oscilação da pressão arterial, dor no peito. Aí, deve fazer os exames antes dos 40 anos" Crédito: Instituto do Coração/Divulgação

O Instituto do Coração, que completa 50 anos, é referência no Espírito Santo por sua equipe altamente especializada, o pioneirismo em procedimentos na área cardiológica e o constante desenvolvimento dos serviços hospitalares e assistenciais para o melhor atendimento de pacientes cardiopatas e especialidades congêneres.

PIONEIRISMO

O Instituto do Coração tem quatro unidades na Grande Vitória Crédito: Instituto do Coração/Divulgação

Recentemente, o Instituto ganhou destaque por realizar um procedimento inédito no Brasil para tratamento de arritmia cardíaca. A equipe da Hemodinâmica, em uma parceria com o Hospital Santa Rita, em Vitória, realizou, em 2022, o fechamento de Apêndice Atrial Esquerdo com Ultrassom Intracardíaco, que permite visualização mais nítida e posicionamento mais preciso da prótese no coração.

A Hemodinâmica do Instituto do Coração foi um dos primeiros centros do país a receber a nova prótese para oclusão do apêndice Atrial esquerdo. O nome do novo dispositivo é Watchman FLX. Trata-se de uma terapia para proteger o paciente com arritmia cardíaca contra o Acidente Vascular Cerebral (AVC) quando este não pode utilizar o anticoagulante.

Pela primeira vez no Estado, foi colocado uma espécie de filtro que protege a circulação do cérebro aumentando a segurança da intervenção. De acordo com o Arritmologista Fabricio Vassalo, tudo é feito de forma pouco invasiva, sem anestesia geral e com duração menor que uma hora. O paciente já sai acordado da sala de hemodinâmica.

Para agendar o check-up no Instituto do Coração, basta ligar ou enviar uma mensagem de WhatsApp para o número (27) 3357-1200.

CONFIRA ONDE ESTÃO AS UNIDADES DO INSTITUTO NA GRANDE VITÓRIA

O check-up cardíaco é um dos mais importantes que todo adulto deve fazer Crédito: Instituto do Coração/Divulgação