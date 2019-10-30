Pálpebra caída: plástica, laser, peeling e mais dicas para rejuvenescer

Pálpebras: plástica pode resolver problema como excesso de pele na região Crédito: Freepik

Uma pálpebra caída pode deixar o rosto com aparência cansada, envelhecida. Não à toa, os procedimentos para melhorar a flacidez nessa região são os queridinhos nos consultórios médicos. Há uma gama de tratamentos que podem garantir um olhar mais jovem, desde laser até a cirurgia plástica.

A cirurgia de pálpebras é a terceira cirurgia plástica mais realizada no Brasil, ficando atrás apenas do implante de silicone e lipoaspiração. Segundo dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS) foram realizadas 159.720 cirurgias no país em 2017, ano do último levantamento. A cirurgia de pálpebras pode ser estética ou reparadora.

A blefaroplastia, como é chamada, é uma cirurgia plástica que consiste na retirada do excesso de pele das pálpebras inferiores ou superiores, removendo rugas, que causam uma aparência cansada e envelhecida. De acordo com o cirurgião plástico Ariosto Santos, muitas vezes a indicação não é estética. O excesso de pele na pálpebra pode atrapalhar a visão, pois ela cai sobre o olho. A cirurgia melhora a qualidade de vida do paciente, ressalta.

Segundo Ariosto, as pálpebras começam a sofrer com o excesso de pele geralmente a partir dos 40 anos de idade. "Na maioria dos casos, o excesso de pele é em cima dos olhos, mas há também quem tenha esse problema na parte inferior da pálpebra", diz o médico.

A cirurgia estética, afirma ele, é para deixar a região dos olhos mais bonita. "Esse excesso de pele deixa a pessoa com uma aparência cansada e até envelhecida. Muitas mulheres jovens fazem esse tipo de procedimento. Mas além da questão estética, o excesso de pele prejudica a visão, pois, em alguns casos, a pálpebra chega a cair sobre o olho, comprometendo a visão", observa.

A cirurgia

A cirurgia em si demora entre 40 minutos e uma hora e não exige internação. Os resultados podem ser vistos 15 dias depois do procedimento. No entanto, Ariosto destaca que o resultado definitivo só pode ser percebido após três meses.

"A recuperação da cirurgia é de, aproximadamente, 15 dias. Nesse período, o paciente precisa dormir de barriga para cima, deve usar óculos de sol quando sair de casa e não deve usar maquiagem na área dos olhos", orienta.

Por ser um procedimento realizado por cirurgiões plásticos, a cicatriz é muito discreta e de difícil percepção. Geralmente, fica escondida nas dobras da pele ou sob os cílios.

Outros tratamentos

Há casos em que não há necessidade ainda de entrar no bisturi. A dermatologista Patrícia Friço diz que existem hoje em dia diversas opções de tratamento que ajudam a melhorar o aspecto das pálpebras. Um deles é o jato de plasma. "O procedimento é realizado fazendo-se pequenos pontos utilizando o plasma, que, por sublimação, remove a pele excessiva das pálpebras. Muitos casos podem ser resolvidos com apenas uma sessão, porém casos mais graves podem ser necessárias mais sessões. É preciso avaliar bem o fototipo do paciente para realização deste tratamento , pois pessoas morenas podem ter manchas no local após o procedimento", comenta a médica.

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