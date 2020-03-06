Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Revista AG
  • Vida
  • Palestras e caminhada marcam mês de conscientização da epilepsia em Vitória
Março Roxo

Palestras e caminhada marcam mês de conscientização da epilepsia em Vitória

Doença afeta mais de 3 milhões de pessoas no Brasil, segundo estimativas da OMS, e é cercada por muitos estigmas

Publicado em 06 de Março de 2020 às 19:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2020 às 19:37
Março Roxo é o mês de conscientização da epilepsia Crédito: Shutterstock
O mês de março tem a cor roxa para discutir a epilepsia, uma doença neurológica que afeta mais de 50 milhões de pessoas em todo o mundo, sendo em torno de 3 milhões só no Brasil, segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde (OMS). 
Por ser marcada, na maioria das vezes, por crises convulsivas, a epilepsia vem acompanhada de preconceito e estigmas sociais. Daí a importância de uma data dedicada a quebrar esses tabus.
No Estado, a programação do Março Roxo terá palestras e caminhada. Além disso, a fachada no Tribunal de Justiça será iluminada de roxo durante todo o mês. O objetivo é mostrar que as pessoas com epilepsia não estão sozinhas, como explica o organizador do evento, Gustavo Correa. 

Veja Também

Kefir melhora memória de idosos com Alzheimer, aponta pesquisa capixaba

Alzheimer: veja como reconhecer sintomas iniciais da doença

"Nas palestras, teremos uma neurologista, que irá explicar o que é a doença. Além disso, uma pessoa falará sobre todo o contexto histórico e social da epilepsia. O dia a dia da pessoa com epilepsia é muito difícil. Muitas têm vergonha da doença, não tornam isso público, nem informam na entrevista de emprego, com medo de não serem aceitas. Também vamos trazer uma nutricionista, que vai falar da dieta cetogênica, que se mostrou a mais eficaz no controle dos sintomas em pelo menos 30% dos pacientes, que não respondem bem aos medicamentos", diz Gustavo.
No simpósio, que vai acontecer na Universidade Católica de Vitória, Gustavo irá relatar a experiência com o próprio filho, hoje com 24 anos, apresentando os estudos em que utiliza estratégias nutricionais que visam a modulação da microbiota intestinal para controlar as crises do rapaz.

Saiba mais sobre a programação

Simpósio Capixaba de Epilepsia

Dia 29 de março, 13h30, no auditório da Universidade Católica de Vitória

Caminhada do Purple Day 2020

Dia 29 de março, às 9h, na Praia de Camburi, saindo da pista de skate até o Hotel Aruan

Mais informações

Gustavo Correa: 99251-1776

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES
Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados