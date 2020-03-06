Palestras e caminhada marcam mês de conscientização da epilepsia em Vitória

Março Roxo é o mês de conscientização da epilepsia Crédito: Shutterstock

O mês de março tem a cor roxa para discutir a epilepsia, uma doença neurológica que afeta mais de 50 milhões de pessoas em todo o mundo, sendo em torno de 3 milhões só no Brasil, segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Por ser marcada, na maioria das vezes, por crises convulsivas, a epilepsia vem acompanhada de preconceito e estigmas sociais. Daí a importância de uma data dedicada a quebrar esses tabus.

No Estado, a programação do Março Roxo terá palestras e caminhada. Além disso, a fachada no Tribunal de Justiça será iluminada de roxo durante todo o mês. O objetivo é mostrar que as pessoas com epilepsia não estão sozinhas, como explica o organizador do evento, Gustavo Correa.

"Nas palestras, teremos uma neurologista, que irá explicar o que é a doença. Além disso, uma pessoa falará sobre todo o contexto histórico e social da epilepsia. O dia a dia da pessoa com epilepsia é muito difícil. Muitas têm vergonha da doença, não tornam isso público, nem informam na entrevista de emprego, com medo de não serem aceitas. Também vamos trazer uma nutricionista, que vai falar da dieta cetogênica, que se mostrou a mais eficaz no controle dos sintomas em pelo menos 30% dos pacientes, que não respondem bem aos medicamentos", diz Gustavo.

No simpósio, que vai acontecer na Universidade Católica de Vitória, Gustavo irá relatar a experiência com o próprio filho, hoje com 24 anos, apresentando os estudos em que utiliza estratégias nutricionais que visam a modulação da microbiota intestinal para controlar as crises do rapaz.

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