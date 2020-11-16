Memória celular é aliada na retomada do condicionamento físico pré-pandemia

Alguns tipos de atividades profissionais são mais desgastantes fisicamente do que outras Crédito: Pixabay

Durante os meses de isolamento social mais rígido, com academias e ambientes esportivos fechados, foi mais difícil manter a prática regular de atividade física e inevitavelmente surgiram mudanças corporais, como a perda muscular. A boa notícia, segundo o ortopedista do Hospital Edmundo Vasconcelos, Marcelo Kohara, é que é possível retomar ao condicionamento pré-pandemia, com cuidados.

Neste processo de recuperação da forma física, a memória celular entra como grande aliada. Segundo o médico, o termo está relacionado às condições de grupos musculares de recompor suas fibras, assim como produzir novas células com velocidade. Pessoas que já tinham uma rotina de treino, mesmo após um tempo paradas, ativam essa memória celular quando retomam os exercícios e conquistam benefícios em relação a quem sempre foi sedentário, explica.

O benefício não é restrito apenas a quem já se exercitava antes da pandemia. Todos aqueles que em algum dia, mesmo na infância, já praticaram atividade física, contam com o privilégio. Não importa quando foi realizado esse treino - mesmo que você tenha praticado natação na infância, por exemplo - os grupos musculares terão essa memória e o paciente com toda certeza se valerá dessa vantagem quando retomar a rotina de treinos, esclarece.

Até mesmo na terceira idade é possível usar esse artifício do organismo. O especialista apenas alerta a outros fatores que podem influenciar na conquista dos efeitos. Os idosos não perdem essa memória, mas por conta de outros motivos que classificamos como fragilidade óssea ou muscular, perda equilíbrio ou de força, é preciso maior atenção no momento do exercício, lembra Kohara. Ainda assim, vale a pena a prática: um idoso ativo tem menor risco de queda, mais equilíbrio e maior chance de longevidade, complementa.

Para quem nunca praticou atividade física, o ortopedista tranquiliza sobre o condicionamento físico e enfatiza que nunca é tarde para aprender. Na segunda tentativa de prática da atividade já temos uma progressão. Com ritmo e velocidade saudável, o músculo é estimulado e desenvolve a tão desejada memória celular, finaliza.

Como retomar de forma segura:

Independentemente da idade é preciso atenção neste momento de retomada dos exercícios e dos treinos. De acordo com Marcelo Kohara, é preciso ter entendimento que, durante o período mais sedentário, houve perda muscular e de condicionamento físico. Por isso, é preciso cuidado.

- Não tente voltar no mesmo nível de antes da pandemia. Contente-se com um nível menor no início

- A dor deve ser um sinal de alerta.

- Lembre-se que 3 a 6 semanas são necessárias como período de adaptação à retomada da atividade física. Opte por um treino menos intenso do que fazia antes