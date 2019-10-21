Está com formigamento? Saiba quando procurar um médico

O frio pode causar maior sensibilização nas terminações nervosas das extremidades. Sendo assim, pacientes cuja causa do formigamento seja artrite ou artrose podem ter seus sintomas agravados durante os períodos de frio. Entre as doenças vasculares, existe o fenômeno de Raynaud que é decorrente de um espasmo das artérias das mãos e/ou dos pés, pelo frio (exposição em água gelada) gerando uma diminuição da irrigação sanguínea e, dessa forma, o formigamento pode ocorrer.