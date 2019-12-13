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Dicas para você não desistir da academia

Confira algumas dicas para começar o próximo ano motivado e mais disposto a praticar exercícios físicos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2019 às 16:44

Publicado em 13 de Dezembro de 2019 às 16:44

Mulher malhando na academia: como não desistir do exercício Crédito: Unsplash
O fim do ano se aproxima e muitas pessoas já começam a estabelecer novas metas para 2020. Uma delas quase sempre é a de começar a praticar atividades. Mas nem é preciso esperar o próximo ano. Comece agora! E para alcançar essa meta e não desistir do desafio no meio do caminho, a solução é encontrar formas de encaixar os exercícios na rotina e manter o foco mesmo com a agenda cheia de compromissos.

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