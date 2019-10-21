Alimentação saudável

Conheça as sementes que fazem bem à saúde e o benefício de cada uma

A ingestão de sementes pode auxiliar de diversas formas a saúde do corpo mas você sabe qual é a mais indicada para cada coisa? Confira!

As sementes em geral são excelentes fontes de fibras e antioxidantes, mas têm algumas particularidades de impacto na nossa alimentação. Elas podem ser consumidas de diversas formas, inteiras ou como farinha, cruas ou cozidas, como um mix ou sozinhas e até misturadas com iogurtes, frutas ou na salada. Elas podem prevenir doenças no intestino e até prevenir o câncer, são alimentos ricos também em cálcio, zinco e magnésio.

A nutricionista e comentarista da Rádio CBN Vitória Roberta Larica listou no quadro Boa Mesa CBN do programa CBN Cotidiano desta segunda-feira (21), algumas sementes para encher o seu cardápio de saúde. Confira a lista com os benefícios de cada uma.

Linhaça

A semente que tem forte ação anti-inflamatória também é uma grande fonte de omega 3 e omega 9, que são óleos saudáveis e importantes para o organismo. É indicada como um dos como alimentos que podem prevenir o câncer, mas é necessário um certo cuidado da ingestão. Torrar demais a semente pode fazer com que estes alimentos percam as propriedades especiais dos óleos presentes nelas.

Chia

Assim como a Linhaça, a chia também é uma semente com forte ação anti-inflamatória, é fonte de omega 3 - um óleo importante para o organismo e principalmente para o cérebro. Para os veganos, a semente pode ser um bom substituto do ovo, visto que, se colocada na água a semente se transforma em um gel que pode dar a mesma consistência do ovo.

Gergelim

A semente é rica em cálcio que é importante para os ossos e para os ovários. Sendo assim o consumo do gergelim é uma boa dica para as mulheres que desejam engravidar. Duas colheres por dia na salada já são suficientes.

Quinoa

A Quinoa já foi considerada um dos alimentos mais completos do mundo, sendo comparado até mesmo ao leite materno. É rica em vitaminas do complexo B, aminoácidos, fonte de proteína para os vegetarianos e veganos. Ela pode ser consumida tanto em flocos, como em grãos, cozida no lugar de um triguilho no quibe ou para fazer um hambúrguer ou almondega vegana. Colocar para cozinhar junto com o arroz é uma boa dica para quem deseja iniciar o consumo da semente.

