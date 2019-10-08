Os alimentos que ajudam na prevenção do câncer

Entrevista - Fernanda Queiroz - Ana Paula Rus Perez - 08-10-19
Quando o assunto é a prevenção do câncer, há uma série de alimentos que podem auxiliar, assim como também há outros que podem oferecer ainda mais riscos para a saúde humana.
Para isso, o melhor é preferir os alimentos naturais aos ultra processados ou industrializados, ou seja, os ricos em fibras minerais e nutrientes que auxiliam o corpo a combater os erros do material genético.
Em entrevista à Rádio CBN Vitória, a nutricionista Ana Paula Rus Perez elencou uma lista de alimentos que podem ajudar a combater o câncer, auxiliando na contenção desse crescimento desordenado das células, que é o câncer.
“Nenhum alimento de forma isolada vai promover a prevenção do câncer. Ele sempre tem que estar dentro de uma alimentação com contexto total saudável. Uma alimentação bem balanceada”
BRÓCOLIS E COUVE-FLOR
Rico nas propriedades anticâncer. Uma pesquisa da Suécia aponta que a ingestão de uma a duas porções de brócolis por dia pode reduzir em até 40% os riscos de câncer de mama nas mulheres.
CHÁ VERDE
Rico em fibras. Consumir as plantas medicinais em forma de chá permite um maior aproveitamento de seus benefícios. No caso do chá verde, é possível aproveitar, na proteção de nossas células, as defesas que a própria planta cria para si mesma.
TOMATE
Por ser rico em licopeno, é um riquíssimo antioxidante e pode ajudar a prevenir o câncer de próstata, principalmente se for ingerido em altas temperaturas, como em molhos ou asados e acompanhados de uma gordura boa como o azeite.
CURRY
A mistura de temperos, como açafrão, cúrcuma e pimenta, ajuda na absorção da cúrcuma, que é um importante alimento na prevenção do câncer e também é usado na composição do curry.
GENGIBRE
Induz a morte das células que são malignas, além de possuir um efeito anti-inflamatório, que pode prevenir o aparecimento de uma célula cancerígena. A raiz ajuda também no fortalecimento das pessoas que também já estão em tratamento contra o câncer.
CHOCOLATE
Para quem procurava um doce na lista, aí está. Os chocolates com 70% ou mais cacau são fortes combatentes na prevenção do câncer.
PEIXES
O ômega 3 é o grande aliado na prevenção do câncer, por isso os peixes são tão positivos, principalmente os de águas profundas e frias como a sardinha, a cavalinha e o salmão.
LINHAÇA OU CHIA
A linhaça e a chia são boa opções na ingestão de Ômega 3 para os vegetarianos que não consomem nenhum tipo de animal como o peixe. Além disso, essas sementes também são fortes anti-inflamatórios.
FRUTAS VERMELHAS OU CÍTRICAS
No grupo das frutas é possível variar na escolha. É indicada a ingestão de cerca de 3 a 5 porções por dia. As frutas vermelhas como morango, framboesa, amora e a jabuticaba ganham destaque pois possuem nutrientes que podem evitar a proliferação das células cancerígenas. Já as cítricas, como o limão e a laranja, são ricas em vitamina C e também podem auxiliar nessa prevenção.
Dica: Comprar as frutas da estação podem auxiliar no consumo pois serão encontradas com mais facilidade, com preços mais em conta e terão ainda mais nutrientes por estarem em sua época natural. Assim, durante todo ano é possível aproveitar de uma grande variedade de frutas.
ATENÇÃO
A nutricionista alerta para uma atenção que o brasileiro, em geral, deve ter com um dos grandes amores nacionais: o churrasco. Ela destaca que este pode conter alto risco cancerígeno devido ao forte contato com a fumaça, principalmente às partes mais queimadas da carne.