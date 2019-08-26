Fique longe!

Conheça os alimentos que viciam como drogas

Gordura, açúcar e glutamato provocam uma falsa sensação de bem-estar e fazem o organismo se tornar dependente

Publicado em 26 de agosto de 2019 às 06:46

Fabiana Andrade: para fugir dos doces, sacia a vontade com barrinhas de proteína com sabores que imitam até sobremesa Crédito: Carlos Alberto Silva

Sensação de bem-estar, saciedade e até uma falsa ilusão de felicidade. É incrível, mas os efeitos que um hambúrguer, chocolate ou qualquer sobremesa com açúcar podem ter no organismo são tão preocupantes quanto os de uma droga ilícita. É que muitas dessas comidas têm substâncias chamadas de verdadeiros venenos por especialistas e devem ser evitadas ao máximo, porque viciam e, depois de um uso prolongado, é difícil se desapegar delas.

Disso a empresária Fabiana Andrade, de 33 anos, lembra bem. Há 10 anos ela decidiu mudar de vida e investiu em uma alimentação regrada com exercícios e suplementações na medida certa. Mas antes disso não era tão certinha assim. Decidi mudar porque optei por uma vida saudável e atualmente eu tenho muito equilíbrio em tudo, garante.

Ela relata que até para os carboidratos, que são os vilões da dieta, há uma receita: Divido as doses em todas as refeições. Só não como nada de carboidrato no dejejum.

Para substituir os doces, Fabiana come barrinhas de proteínas que são facilmente encontradas no mercado. Tem sabor beijinho, torta de banana, sabores que imitam sobremesas e me fazem muito bem. Como o doce e, como têm muita proteína, servem como um lanche que me sacia por algumas horinhas, ressalta.

De acordo com a nutricionista Estela Reginatto, não é de se estranhar que os alimentos que têm açúcar, gorduras e glutamato monossódico (sódio usado como realçador de sabor em alimentos industrializados) viciam. Essas substâncias liberam dopamina e serotonina, que dão essa sensação de excitação e felicidade. Mas isso gera um vício cerebral. Depois de um tempo, o corpo da pessoa pede por aquele alimento. É por isso que, às vezes, o paciente é viciado em determinado hambúrguer, determinado tempero pronto porque cada item tem uma concentração diferente, fala, indicando que nesses casos a dependência que se cria é pelo glutamato monossódico.

Essa substância é usada em molhos, também, como o shoyo e ketchup. Eles, além de serem ricos em sódio, que é prejudicial à saúde, têm o glutamato e acabam viciando. Aí não tem muito segredo. O jeito é a pessoa ir diminuindo o uso desses alimentos aos poucos para não ter nenhum dano mais significativo à saúde, completa Estela.

MÚSICA

Para a nutricionista Letícia Matrak, o que pode ser feito para se livrar do vício é, também, encontrar uma alternativa à comida. A música aumenta a produção de dopamina e endorfina. Exercício físico também. O ideal é tentar mudar o foco quando sentir o desejo de comer esses alimentos com essas outras atividades, sugere.

Para as frituras, Letícia crê que a maior parte pode ser substituída por versões assadas. Já o chocolate 70% cacau, por exemplo, pode ser o grande aliado para dizer adeus ao açúcar: Ele dá sensação de saciedade com menos quantidade.

Estela também lembra que os nibs de cacau (amêndoas do fruto fragmentadas e torradas) podem ser usados nesses casos.

DETOX

O próprio organismo se encarrega de limpar o organismo desses alimentos. Mas o suco verde, por exemplo, é capaz de ajudar no bom funcionamento do intestino, que é o nosso segundo cérebro. Consumir alimentos naturais, tomate, cacau, que são ricos em triptofano, kefir e chás, são uma boa forma de ajudar a fazer a limpeza do intestino, fala Estela.

Letícia concorda e diz ainda que frutas como abacaxi e insumos como limão e gengibre também conseguem turbinar esse processo de detox. Cerca de 70% da serotonina, que dá a sensação de prazer, é produzido no intestino. Beber bastante água, chá verde, hibisco, chá diurético como a cavalinha e até chá de boldo também são bem-vindos, finaliza.

CUIDE-SE!

Fique longe

Os alimentos que viciam são aqueles que têm grandes quantidades de gordura, açúcar, sal, glutamato monossódico e farinha refinada. Algumas substâncias que estão presentes neles liberam dopamina, que dá sensação de prazer e relaxamento, exatamente como acontece com as drogas. Entre eles estão chocolate, pães, macarrão, sorvete e doces. O sorvete é quase um combo, pois reúne gordura saturada e açúcar. Refrigerantes e cafés também entram na lista de alimentos viciantes.

Como substituir?

Alimentos ricos em gorduras podem ser feitos sem óleo. As farinhas também podem ser trocadas pelo que é integral. Usar temperos naturais, como alho, tomilho, cúrcuma, açafrão e outros é uma boa maneira de fugir do sal e glutamato monossódico. Aumentar a ingestão de água e sucos naturais ajudam na troca do refrigerante e auxiliam na hidratação.

