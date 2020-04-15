Como melhorar a qualidade do sono na quarentena

Mudanças drásticas na rotina e nos hábitos, novas formas de fazer tudo e muitas informações o tempo todo. Devido a pandemia do novo coronavírus (COVID-19), as pessoas estão passando por um momento atípico. O isolamento social, a ansiedade, o medo e as incertezas resultam em muitos pensamentos com consequências negativas para a saúde física e mental, dentre elas, as alterações de sono.
A pedagoga Cristiane Batista é mãe e conta que a rotina de sono de toda a sua família está bastante alterada e que está sendo um grande desafio alinhar os horários novamente. Eu e meu esposo só estamos dormindo de madrugada, acho que por ansiedade, preocupação. Já minha filha tem se sentido entediada e dormido mais cedo que de costume e, por isso, ela acorda mais cedo também e eu preciso acordar junto pra cuidar dela, daí durmo poucas horas, explica.
"Perdi totalmente a regulagem do sono, tenho deitado muito tarde e acordado sempre já no fim da manhã, o que influencia no dia todo"
Na rotina de Letícia Souza não tem sido diferente, a universitária confessa que com as aulas suspensas, ela adentra a madrugada nas redes sociais e plataformas de streaming. Perdi totalmente a regulagem do sono, tenho deitado muito tarde e acordado sempre já no fim da manhã, o que influencia no dia todo, como nas atividades e nos horários das refeições, por exemplo, que também estão meio bagunçados, conta ela.
Dicas da especialista
Apesar desses hábitos terem se tornado muito comuns durante a quarentena, dormir bem é uma estratégia importante para evitar o adoecimento mental e físico. A psicóloga e professora do curso de Psicologia da Universidade Cruzeiro do Sul, Ksdy Maiara Sousa explica que o sono é uma função importante para a saúde, pois ele permite não só a restauração e recuperação energética do corpo, mas também, melhora o humor e o aprendizado. Em situações de estresse e alteração da rotina, passamos a ter hábitos que mudam nosso comportamento em relação ao sono, muitas vezes prejudicando a qualidade dele, relata.
Confira agora algumas dicas listadas pela epecialista que podem ser eficazes na melhora da qualidade do sono:
Não espere o sono chegar na cama
A rotina do sono é fundamental para estabelecer e manter o nosso ritmo biológico. O nosso cérebro adora previsibilidade e essa rotina beneficia o nosso sistema;
levante, abra a janela do quarto, coloque uma roupa para passar o dia. Isso mostra ao seu cérebro que o dia começou e faz com que ele se prepare para as atividades programadas; Não trabalhe, leia, se alimente ou estude na cama. Seu cérebro precisa entender que ali é um local de descanso;
O nosso corpo precisa produzir hormônios que induzam ou que levem ao sono. Uma maneira adequada é se expor à luz solar, pois, assim, o corpo entende que o dia foi feito para estarmos ativos e a noite para descansarmos;
Visto que nosso cérebro precisa associar dia com atividade e noite com descanso, se dormirmos muito durante o dia, tendemos a dormir muito mais tarde a noite. Isso pode alterar seu ritmo biológico e levá-lo a desenvolver um quadro de insônia; Além disso, praticar exercícios físicos ajuda na qualidade e consolidação do sono, porém, se possível, evite fazer atividades intensas a noite;
A luz dos celulares e das TVs são extremamente estimulantes, impedindo com que o cérebro relaxe;
O consumo de café, chás estimulantes e energéticos podem prejudicar o início do sono, aumentando as chances de insônia. O álcool, apesar causar sonolência, leva a um sono de pouca qualidade;
Tenha uma rotina de trabalho e estudo com local, horários e tarefas a serem realizadas no dia, dessa forma, você não se sobrecarrega ou passa a noite trabalhando;
Fazer isso evita os pensamentos incontroláveis antes de dormir, diminuindo o estresse e a ansiedade;
Ter um momento para respirar e meditar auxilia muito a desacelerar a mente, favorecendo uma boa noite de sono;
Ir para a cama sem sono pode aumentar a ansiedade e condicionar a associar o quarto e a hora de dormir como algo ruim, por isso, é importante praticar atividades relaxantes antes de dormir.