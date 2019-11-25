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Hora do sono

Conheça produtos alternativos que prometem te fazer dormir melhor

A medicina e a indústria do bem-estar enaltecem os momentos de pausa e focam em tratamentos e produtos para elevar a qualidade do nosso sono
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2019 às 11:33

Publicado em 25 de Novembro de 2019 às 11:33

Estamos dormindo cada vez menos. E, segundo um aplicativo americano que monitora a qualidade do sono, o Sleep Cycle, em nenhum lugar do mundo hoje consegue-se manter um sono regular. De acordo com dados da  Associação Brasileira do Sono, no Brasil, 73 milhões de pessoas têm problema para dormir. 
Características da vida moderna, como exposição excessiva à luz azul (de telas de computadores e smartphones), acesso ilimitado a aplicativos, e-mails e plataformas de comunicação, que nos mantêm em alerta muitas horas por dia, comprometem a hora do descanso. Quem trabalha à noite e reduz o tempo na cama, por exemplo, é propenso a ter mais doenças. Já quem dorme menos de seis horas tem risco elevado de pressão alta, diabetes e pode desenvolver depressão, alerta Almir Ribeiro, coordenador do departamento de Medicina do Sono da Associação Brasileira de Psiquiatria, em entrevista a Vogue. 

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Percebendo isso, a ascendente indústria do wellness começa a  oferecer uma série de terapias alternativas e produtos que melhoram a qualidade do sono. Confira algumas delas: 
A medicina e a indústria do bem-estar enaltecem os momentos de pausa e focam em tratamentos e produtos para elevar a qualidade do nosso sono Crédito: Divulgação

MÁSCARA QUENTE E FRIA

Com tecido fodo de um lado e esferas de gel do outro, a máscara Hot & Cold (R$ 50), lançamento da Océane, pode ser usada quente ou fria. A proposta é relaxar a área dos olhos, já que o acessório estimula a circulação e alivia o inchaço. A novidade faz parte da coleção Escape & Joy, que inclui outros itens de wellness e slow beauty como face rollers e um spray relaxante para borrifar no travesseiro antes de dormir.
A medicina e a indústria do bem-estar enaltecem os momentos de pausa e focam em tratamentos e produtos para elevar a qualidade do nosso sono Crédito: Divulgação

SUPLEMENTO PARA DORMIR 

Blend em pó da australiana The Beauty Chef (US$ 60), o suplemento 'Sleep 'deve ser misturado na água ou no leite quente e tomado antes de dormir. Promete um aumento das atividades antioxidantes do organismo, além de ajudar no combate à ansiedade, melhorar a digestão e contribuir para um sono reparador. O produto ainda é vegano, orgânico e gluten-free.
A medicina e a indústria do bem-estar enaltecem os momentos de pausa e focam em tratamentos e produtos para elevar a qualidade do nosso sono Crédito: Divulgação

INALADOR DE ÓLEOS

De fórmula 100% vegetal e orgânica, livres de ingredientes sintéticos, os Natural Inhalers (R$ 50), da Aromastick, são inaladores de óleos essenciais. A versão Calm auxilia o sono com ativos como óleo de lavanda, que combate a insônia; vetiver, que reduz a tensão e induz ao relaxamento profundo; e mandarina, rico em propriedades calmantes.
A medicina e a indústria do bem-estar enaltecem os momentos de pausa e focam em tratamentos e produtos para elevar a qualidade do nosso sono Crédito: Divulgação

PASTILHAS DO SONO

Feita com caramelo açucarado, as 'Knock Me Out' (US$ 30) são pastilhas da americana Goop que prometem uma noite bem dormida. Sua fórmula é à base de melatonina, vitamina B6 e L-triptofano, substância que ajuda o corpo na produção do hormônio do sono.

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