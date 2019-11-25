Conheça produtos alternativos que prometem te fazer dormir melhor

Estamos dormindo cada vez menos. E, segundo um aplicativo americano que monitora a qualidade do sono, o Sleep Cycle, em nenhum lugar do mundo hoje consegue-se manter um sono regular. De acordo com dados da Associação Brasileira do Sono, no Brasil, 73 milhões de pessoas têm problema para dormir.

Características da vida moderna, como exposição excessiva à luz azul (de telas de computadores e smartphones), acesso ilimitado a aplicativos, e-mails e plataformas de comunicação, que nos mantêm em alerta muitas horas por dia, comprometem a hora do descanso. Quem trabalha à noite e reduz o tempo na cama, por exemplo, é propenso a ter mais doenças. Já quem dorme menos de seis horas tem risco elevado de pressão alta, diabetes e pode desenvolver depressão, alerta Almir Ribeiro, coordenador do departamento de Medicina do Sono da Associação Brasileira de Psiquiatria, em entrevista a Vogue.

Percebendo isso, a ascendente indústria do wellness começa a oferecer uma série de terapias alternativas e produtos que melhoram a qualidade do sono. Confira algumas delas:

A medicina e a indústria do bem-estar enaltecem os momentos de pausa e focam em tratamentos e produtos para elevar a qualidade do nosso sono Crédito: Divulgação

MÁSCARA QUENTE E FRIA

Com tecido fodo de um lado e esferas de gel do outro, a máscara Hot & Cold (R$ 50), lançamento da Océane, pode ser usada quente ou fria. A proposta é relaxar a área dos olhos, já que o acessório estimula a circulação e alivia o inchaço. A novidade faz parte da coleção Escape & Joy, que inclui outros itens de wellness e slow beauty como face rollers e um spray relaxante para borrifar no travesseiro antes de dormir.

A medicina e a indústria do bem-estar enaltecem os momentos de pausa e focam em tratamentos e produtos para elevar a qualidade do nosso sono Crédito: Divulgação

SUPLEMENTO PARA DORMIR

Blend em pó da australiana The Beauty Chef (US$ 60), o suplemento 'Sleep 'deve ser misturado na água ou no leite quente e tomado antes de dormir. Promete um aumento das atividades antioxidantes do organismo, além de ajudar no combate à ansiedade, melhorar a digestão e contribuir para um sono reparador. O produto ainda é vegano, orgânico e gluten-free.

A medicina e a indústria do bem-estar enaltecem os momentos de pausa e focam em tratamentos e produtos para elevar a qualidade do nosso sono Crédito: Divulgação

INALADOR DE ÓLEOS

De fórmula 100% vegetal e orgânica, livres de ingredientes sintéticos, os Natural Inhalers (R$ 50), da Aromastick, são inaladores de óleos essenciais. A versão Calm auxilia o sono com ativos como óleo de lavanda, que combate a insônia; vetiver, que reduz a tensão e induz ao relaxamento profundo; e mandarina, rico em propriedades calmantes.

A medicina e a indústria do bem-estar enaltecem os momentos de pausa e focam em tratamentos e produtos para elevar a qualidade do nosso sono Crédito: Divulgação

PASTILHAS DO SONO