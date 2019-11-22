Tutorial: faça um coque com trança francesa

Coque com trança francesa Crédito: Reprodução/ All Things Hair

All Things Hair, você aprende a fazer sozinha uma versão mais elaborada do penteado, cheio de glamour e elegância: coque com trança francesa. O coque é um tipo de penteado clássico que deixa qualquer visual pronto e elegante em poucos minutos. Nesse tutorial do, você aprende a fazer sozinha uma versão mais elaborada do penteado, cheio de glamour e elegância: coque com trança francesa.

Confira também o passo a passo:

Prepare os fios para fazer o coque

Um cabelo texturizado confere ao penteado um ótimo resultado. Uma dica é utilizar shampoo seco para atingir esse objetivo, o que também ajuda a deixar o cabelo com um aspecto mais saudável nos dias em que o tempo para lavagem é curto. Apesar de não promover a real limpeza dos fios, quando o produto é bem aplicado, consegue disfarçar a oleosidade do cabelo e o deixa com uma aparência mais saudável em poucos minutos.

Cabelo para trás

Com o pente fino, penteie suavemente o cabelo para trás.

Separe o cabelo para fazer a base da trança francesa

Com o cabo do pente fino, separe uma mecha de cabelo na parte frontal da cabeça. Para facilitar, utilize a linha do nariz como referência. Essa será a base da trança francesa.

Comece a trançar

A trança francesa é um detalhe muito importante para o penteado. Divida a base em 3 mechas finas e comece a trançar.

Prenda a trança francesa

Utilize um elástico de silicone para deixar a trança segura e pronta para se juntar ao coque. Para deixar o penteado com aparência natural, dê preferência para elástico do mesmo tom do cabelo.

Rabo de cavalo

Com a trança devidamente presa, pegue o cabelo que ficou solto e o divida lateralmente.

Faça o coque

Torça as duas partes de cabelo para formar um coque no topo da cabeça, logo no final da trança francesa.

Prenda com grampos