Saiba escolher o cosmético certo baseado na textura do seu fio de cabelo Crédito: Pinterest

Aquela dúvida na hora de escolher os produtos para o cabelo sempre surge ali, na hora da compra, não é mesmo? Ainda mais com a infinidade de produtos disponíveis no mercado. Mas, para ajudar nessa tarefa, o hairstylist carioca Felipe Freitas, do salão Fil Hair & Experience, e queridinho de famosas como Mariana Ximenes, Fernanda Vasconcellos, Debora Nascimento e Natália Dill, com informações para a Glamour, lista o que você precisa saber antes de adquirir um produto para cabelo.

A primeira coisa é: conheça a textura do seu fio. Por exemplo: um cabelo pode ser fino com raiz oleosa e pontas mais secas ou ser um cabelo grosso com pontas seca e a raiz mais ainda", diz. Ou seja, descobrindo como seu cabelo se comporta será mais fácil escolher o produto que tenha maior eficácia.

CABELOS FINOS

"Recomendo usar um shampoo que limpe a raiz, pois esse cabelo tende a ter uma raiz mais oleosa. Nas pontas, opte por produtos mais hidratantes já que eles tendem a ter as pontas mais secas. Cabelos crespos se encaixam nesta categoria, já que geralmente os fios são mais finos", diz.

Mas como usar dois produtos com finalidades diferentes num mesmo cabelo? "O grande truque dessa lavagem é segurar o cabelo para usar o shampoo na raiz e ele não escorrer para as pontas. Depois, aplique seu produto mais hidratante nas pontas. Pode ser um pouco mais trabalhoso, mas o efeito é absurdo! Sobre máscaras, indico escolher as que sejam mais leves, com poder de nutrição, já que os fios finos são mais porosos."

CABELOS GROSSOS

"Nos fios médios a grossos recomendo usar produtos a base de karité, que tem função hidratante. A lavagem pode ser normal, com shampoo e condicionador e uma máscara de tratamento uma vez por semana. Ah, o e leave-in está liberado todos os dias."

Saiba escolher o cosmético certo baseado na textura do seu fio de cabelo Crédito: Pinterest

CABELOS QUIMICAMENTE TRATADOS