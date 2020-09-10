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Cirurgia em alta

Quarentena promove aumento de busca por rinoplastia

A busca pelo termo no Google teve um aumento de 4.800% durante o período de isolamento. A cirurgia plástica do nariz está bombando nos últimos meses, segundo especialistas

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 10:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2020 às 10:00
Rinoplastia
O aumento nas reuniões on-line realizadas neste período provocou o que estamos chamando de "Efeito Zoom", deixando mais evidente o que queremos mudar no rosto Crédito: Divulgação
O isolamento social foi o momento perfeito para que diversas pessoas optassem por dar uma repaginada no visual através da rinoplastia. Nada melhor do que se recuperar em casa e não precisar tem contato com ninguém até que todos os roxos desapareçam. Alguns famosos não perderam tempo e se renderam à operação. Pra se ter uma ideia, a busca pelo termo teve um aumento de 4.800% nas buscas do Google nas últimas semanas e artigos falando do preço e de como é feito o procedimento estão entre os mais procurados, conforme dados da plataforma digital. 
O cirurgião plástico Fabrício Regiani relata que durante a pandemia, percebeu um aumento na procura pelo procedimento em seu consultório. Segundo ele, fatores como mais tempo dentro de casa e, consequentemente, maior facilidade na cicatrização, contribuíram para essa alta. Além disso, tivemos um aumento nas reuniões on-line realizadas neste período, provocando o que estamos chamando de Efeito Zoom, deixando mais evidente o que queremos mudar no rosto, explica

Efeito Zoom

Esse efeito é causado pela constante exposição da nossa face, em videochamadas e nas redes sociais. Com isso, o nariz pode ser um motivo de incômodo. De acordo com o cirurgião plástico e especialista em Rinoplastia Estética Paolo Rubez, o Efeito Zoom virou outra pandemia mundial e começou a ter reflexo no Brasil agora. Antes era comum observar o rosto no espelho, mas com as constantes videochamadas estamos em contato com nossa face em expressões e movimentos. E isso nos faz perceber muitos detalhes que talvez não nos agradem, que podem deixar em evidência a desarmonia do nariz, por exemplo.
"O 'Efeito Zoom' virou outra 'pandemia mundial'. Antes era comum observar o rosto no espelho, mas com as constantes videochamadas estamos em contato com nossa face em expressões e movimentos. E isso nos faz perceber muitos detalhes que talvez não nos agradem, que podem deixar em evidência a desarmonia do nariz, por exemplo"
Paolo Rubez - cirurgião plástico e especialista em Rinoplastia Estética
Divulgação
O antes e depois de Monaliza do Nascimento Crédito: Antes e depois de rinoplastia
Monaliza do Nascimento é diarista e conta que há dois anos não via a rinoplastia como objetivo. Mas ao ver seu nariz nas fotos e posts, a cirurgia passou a ser vista como prioridade. O Efeito Zoom foi um fator determinante para essa decisão, segundo ela. O tempo no ambiente on-line aumentou. Nas videochamadas e fotos postadas nas redes sociais meu nariz parecia desproporcional, conta.
A diarista trabalha na Itália e conta que passou a quarentena em casa, em isolamento total por quarenta dias na região em que vive. Em agosto, ela aproveitou as férias para vir ver a família e realizar o procedimento cirúrgico que tanto queria. A recuperação foi breve e rápida, relembra. Hoje, Monaliza se sente muito bem com seu nariz e a autoestima está renovada.
"Outros pontos influenciaram nessa questão: o efeito zoom, o uso acentuado das redes sociais, além do próprio home office facilitar a recuperação. E ainda há novas modalidades cirúrgicas menos traumáticas e o protocolo rigoroso dos hospitais para fazer uma cirurgia"
Paolo Rubez - Cirurgião plástico e especialista em rinoplastia estética e reparadora
Sobre os tipos de rinoplastias menos traumáticas, o médico enfatiza a modalidade ultrassônica, que trata a parte óssea do nariz através de um aparelho que, por meio de vibrações, permite ao cirurgião realizar a fratura nasal necessária para o procedimento de forma menos invasiva. Isso faz com que o processo de recuperação seja mais rápido e mais tranquilo, permitindo ao paciente retornar às atividades rotineiras mais rapidamente, finaliza.

Famosas que realizaram o procedimento

Diversas celebridades não perderam tempo e aproveitaram a quarentena para realizar mudanças no nariz. É o caso da ex-bbb Flayslane, que chocou a Internet com a reconstrução completa do nariz.
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Golden hour ? (ainda com curativo)

Uma publicação compartilhada por FLAY ? (@flay) em

MC Mirela, Taina Costa e a MC Rebecca também aproveitaram a quarentena para dar uma repaginada no nariz.
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me pede e paga pra ver ?

Uma publicação compartilhada por BAD MI ?? MC MIRELLA (@mirella) em

Ver essa foto no Instagram

Me sentindo bem plena ?? ?: @mamsampaio

Uma publicação compartilhada por Mc Rebecca (@mcrebecca) em

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