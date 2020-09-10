Quarentena promove aumento de busca por rinoplastia

O isolamento social foi o momento perfeito para que diversas pessoas optassem por dar uma repaginada no visual através da rinoplastia. Nada melhor do que se recuperar em casa e não precisar tem contato com ninguém até que todos os roxos desapareçam. Alguns famosos não perderam tempo e se renderam à operação. Pra se ter uma ideia, a busca pelo termo teve um aumento de 4.800% nas buscas do Google nas últimas semanas e artigos falando do preço e de como é feito o procedimento estão entre os mais procurados, conforme dados da plataforma digital.
O cirurgião plástico Fabrício Regiani relata que durante a pandemia, percebeu um aumento na procura pelo procedimento em seu consultório. Segundo ele, fatores como mais tempo dentro de casa e, consequentemente, maior facilidade na cicatrização, contribuíram para essa alta. Além disso, tivemos um aumento nas reuniões on-line realizadas neste período, provocando o que estamos chamando de Efeito Zoom, deixando mais evidente o que queremos mudar no rosto, explica
Efeito Zoom
Esse efeito é causado pela constante exposição da nossa face, em videochamadas e nas redes sociais. Com isso, o nariz pode ser um motivo de incômodo. De acordo com o cirurgião plástico e especialista em Rinoplastia Estética Paolo Rubez, o Efeito Zoom virou outra pandemia mundial e começou a ter reflexo no Brasil agora. Antes era comum observar o rosto no espelho, mas com as constantes videochamadas estamos em contato com nossa face em expressões e movimentos. E isso nos faz perceber muitos detalhes que talvez não nos agradem, que podem deixar em evidência a desarmonia do nariz, por exemplo.
"O 'Efeito Zoom' virou outra 'pandemia mundial'. Antes era comum observar o rosto no espelho, mas com as constantes videochamadas estamos em contato com nossa face em expressões e movimentos. E isso nos faz perceber muitos detalhes que talvez não nos agradem, que podem deixar em evidência a desarmonia do nariz, por exemplo"
Monaliza do Nascimento é diarista e conta que há dois anos não via a rinoplastia como objetivo. Mas ao ver seu nariz nas fotos e posts, a cirurgia passou a ser vista como prioridade. O Efeito Zoom foi um fator determinante para essa decisão, segundo ela. O tempo no ambiente on-line aumentou. Nas videochamadas e fotos postadas nas redes sociais meu nariz parecia desproporcional, conta.
A diarista trabalha na Itália e conta que passou a quarentena em casa, em isolamento total por quarenta dias na região em que vive. Em agosto, ela aproveitou as férias para vir ver a família e realizar o procedimento cirúrgico que tanto queria. A recuperação foi breve e rápida, relembra. Hoje, Monaliza se sente muito bem com seu nariz e a autoestima está renovada.
"Outros pontos influenciaram nessa questão: o efeito zoom, o uso acentuado das redes sociais, além do próprio home office facilitar a recuperação. E ainda há novas modalidades cirúrgicas menos traumáticas e o protocolo rigoroso dos hospitais para fazer uma cirurgia"
Sobre os tipos de rinoplastias menos traumáticas, o médico enfatiza a modalidade ultrassônica, que trata a parte óssea do nariz através de um aparelho que, por meio de vibrações, permite ao cirurgião realizar a fratura nasal necessária para o procedimento de forma menos invasiva. Isso faz com que o processo de recuperação seja mais rápido e mais tranquilo, permitindo ao paciente retornar às atividades rotineiras mais rapidamente, finaliza.
Famosas que realizaram o procedimento
Diversas celebridades não perderam tempo e aproveitaram a quarentena para realizar mudanças no nariz. É o caso da ex-bbb Flayslane, que chocou a Internet com a reconstrução completa do nariz.
MC Mirela, Taina Costa e a MC Rebecca também aproveitaram a quarentena para dar uma repaginada no nariz.