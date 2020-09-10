Quarentena promove aumento de busca por rinoplastia

O aumento nas reuniões on-line realizadas neste período provocou o que estamos chamando de "Efeito Zoom", deixando mais evidente o que queremos mudar no rosto Crédito: Divulgação

O isolamento social foi o momento perfeito para que diversas pessoas optassem por dar uma repaginada no visual através da rinoplastia. Nada melhor do que se recuperar em casa e não precisar tem contato com ninguém até que todos os roxos desapareçam. Alguns famosos não perderam tempo e se renderam à operação. Pra se ter uma ideia, a busca pelo termo teve um aumento de 4.800% nas buscas do Google nas últimas semanas e artigos falando do preço e de como é feito o procedimento estão entre os mais procurados, conforme dados da plataforma digital.

O cirurgião plástico Fabrício Regiani relata que durante a pandemia, percebeu um aumento na procura pelo procedimento em seu consultório. Segundo ele, fatores como mais tempo dentro de casa e, consequentemente, maior facilidade na cicatrização, contribuíram para essa alta. Além disso, tivemos um aumento nas reuniões on-line realizadas neste período, provocando o que estamos chamando de Efeito Zoom, deixando mais evidente o que queremos mudar no rosto, explica

Efeito Zoom

Esse efeito é causado pela constante exposição da nossa face, em videochamadas e nas redes sociais. Com isso, o nariz pode ser um motivo de incômodo. De acordo com o cirurgião plástico e especialista em Rinoplastia Estética Paolo Rubez, o Efeito Zoom virou outra pandemia mundial e começou a ter reflexo no Brasil agora. Antes era comum observar o rosto no espelho, mas com as constantes videochamadas estamos em contato com nossa face em expressões e movimentos. E isso nos faz perceber muitos detalhes que talvez não nos agradem, que podem deixar em evidência a desarmonia do nariz, por exemplo.

"O 'Efeito Zoom' virou outra 'pandemia mundial'. Antes era comum observar o rosto no espelho, mas com as constantes videochamadas estamos em contato com nossa face em expressões e movimentos. E isso nos faz perceber muitos detalhes que talvez não nos agradem, que podem deixar em evidência a desarmonia do nariz, por exemplo" Paolo Rubez - cirurgião plástico e especialista em Rinoplastia Estética

O antes e depois de Monaliza do Nascimento Crédito: Antes e depois de rinoplastia

Monaliza do Nascimento é diarista e conta que há dois anos não via a rinoplastia como objetivo. Mas ao ver seu nariz nas fotos e posts, a cirurgia passou a ser vista como prioridade. O Efeito Zoom foi um fator determinante para essa decisão, segundo ela. O tempo no ambiente on-line aumentou. Nas videochamadas e fotos postadas nas redes sociais meu nariz parecia desproporcional, conta.

A diarista trabalha na Itália e conta que passou a quarentena em casa, em isolamento total por quarenta dias na região em que vive. Em agosto, ela aproveitou as férias para vir ver a família e realizar o procedimento cirúrgico que tanto queria. A recuperação foi breve e rápida, relembra. Hoje, Monaliza se sente muito bem com seu nariz e a autoestima está renovada.

"Outros pontos influenciaram nessa questão: o efeito zoom, o uso acentuado das redes sociais, além do próprio home office facilitar a recuperação. E ainda há novas modalidades cirúrgicas menos traumáticas e o protocolo rigoroso dos hospitais para fazer uma cirurgia" Paolo Rubez - Cirurgião plástico e especialista em rinoplastia estética e reparadora

Sobre os tipos de rinoplastias menos traumáticas, o médico enfatiza a modalidade ultrassônica, que trata a parte óssea do nariz através de um aparelho que, por meio de vibrações, permite ao cirurgião realizar a fratura nasal necessária para o procedimento de forma menos invasiva. Isso faz com que o processo de recuperação seja mais rápido e mais tranquilo, permitindo ao paciente retornar às atividades rotineiras mais rapidamente, finaliza.

Famosas que realizaram o procedimento

Diversas celebridades não perderam tempo e aproveitaram a quarentena para realizar mudanças no nariz. É o caso da ex-bbb Flayslane, que chocou a Internet com a reconstrução completa do nariz.