Descubra as 5 cirurgias plásticas mais procuradas por homens no Brasil

Conheça as cirurgias plásticas mais procuradas pelos homens Crédito: Freepik

As intervenções estéticas têm deixado de se atrelar somente às mulheres e, dia após dia, se tornado popular entre o sexo masculino. Os avanços da nossa sociedade têm estimulado os homens a abandonar aquele velho estereótipo de que homem não se cuida. O número de procedimentos entre a população masculina vem crescendo e hoje eles já representam 13% do total de pacientes operados.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), em cinco anos, a presença de homens em consultórios quadruplicou, passando de 72 mil para 276 mil ao ano, uma média de 31,5 procedimentos por hora. Atendo muitos no meu consultório. As alternativas que eles mais procuram, geralmente, são rinoplastia e redução de pálpebra, revela o cirurgião plástico Bruno Luitgards.

A popularização da estética acabou mudando o hábito masculino. Muitos deixaram o preconceito de lado e diminuíram a resistência, passando a cuidar mais da própria aparência para elevar a autoestima. Mesmo assim, ainda há muito que avançar. Os pacientes que chegam ao meu consultório não apresentam resistência, a maioria já passou dessa fase. Porém alguns amigos e colegas acham que não é importante procurar um especialista, inclusive tentam influenciar as esposas e namoradas, conta Luitgards.

Veja as mais procuradas:

Blefaroplastia

Com 292.707 homens operados em todo o mundo, segundo dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica (ISAPS), a blefaroplastia é a alternativa mais buscada pela população masculina para melhorar a aparência da região dos olhos. Realizamos o tratamento do excesso de pele nas pálpebras e das bolsas de gordura, retirando o aspecto de cansaço muitas vezes presente. Assim, acaba conferindo ao paciente um ar mais descansado, explica o diretor do Instituto, Luitgards

Ginecomastia

A ginecomastia consiste no aumento das glândulas mamárias no homem, o que confere um aspecto feminino ao peitoral masculino. Muitos homens sofrem com o problema, por isso, a cirurgia para reparar este problema é o segundo procedimento estético mais procurado, ao todo, no mundo, 243.272 indivíduos fizeram a correção.

Lipoaspiração

A Lipoaspiração, famosa entre as mulheres é também a terceira plástica mais realizada pelo sexo oposto, com 237.201 procedimentos executados. Esta técnica é utilizada para melhorar o contorno do corpo e tratar as gorduras localizadas. Hoje temos ainda a lipoaspiração HD, em que esculpimos no corpo as linhas de definição muscular, deixando o paciente com uma aparência mais atlética, em vez de apenas retirar a gordura. Assim, se torna ainda mais atrativo para os que desejam definir a barriga, braços e dorso., indica o médico.

É importante lembrar que a lipoaspiração nos homens tem objetivos diferentes em relação as mulheres, sendo indicado manter ombros e tórax mais largos e uma cintura menos marcada, com a área do quadril mais estreita. Assim, é essencial buscar um cirurgião plástico com experiência em lipoaspiração masculina, adverte o cirurgião plástico.

Rinoplastia

O quarto procedimento mais buscado pelos homens é a rinoplastia, com 222.400 operações efetuadas. O tratamento modifica a estética do nariz para deixá-lo mais harmônico com o rosto, melhorando a respiração. Os pacientes em questão desejam manter a naturalidade do rosto. Por isso também é essencial buscar um cirurgião plástico especialista em rinoplastia, que poderá operar sem feminizar o rosto, alerta o cirurgião plástico.

Otoplastia