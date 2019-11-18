Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Estética

Descubra as 5 cirurgias plásticas mais procuradas por homens no Brasil

A população masculina tem procurado cada vez mais melhorar a aparência e, para isso, recorrem ao bisturi
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2019 às 11:40

Publicado em 18 de Novembro de 2019 às 11:40

Conheça as cirurgias plásticas mais procuradas pelos homens Crédito: Freepik
As intervenções estéticas têm deixado de se atrelar somente às mulheres e, dia após dia, se tornado popular entre o sexo masculino. Os avanços da nossa sociedade têm estimulado os homens a abandonar aquele velho estereótipo de que homem não se cuida. O número de procedimentos entre a população masculina vem crescendo e hoje eles já representam 13% do total de pacientes operados.
De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), em cinco anos, a presença de homens em consultórios quadruplicou, passando de 72 mil para 276 mil ao ano, uma média de 31,5 procedimentos por hora. Atendo muitos no meu consultório. As alternativas que eles mais procuram, geralmente, são rinoplastia e redução de pálpebra, revela o cirurgião plástico Bruno Luitgards.
A popularização da estética acabou mudando o hábito masculino. Muitos deixaram o preconceito de lado e diminuíram a resistência, passando a cuidar mais da própria aparência para elevar a autoestima. Mesmo assim, ainda há muito que avançar. Os pacientes que chegam ao meu consultório não apresentam resistência, a maioria já passou dessa fase. Porém alguns amigos e colegas acham que não é importante procurar um especialista, inclusive tentam influenciar as esposas e namoradas, conta Luitgards.
Veja as mais procuradas:

Blefaroplastia

Com 292.707 homens operados em todo o mundo, segundo dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica (ISAPS), a blefaroplastia é a alternativa mais buscada pela população masculina para melhorar a aparência da região dos olhos. Realizamos o tratamento do excesso de pele nas pálpebras e das bolsas de gordura, retirando o aspecto de cansaço muitas vezes presente. Assim, acaba conferindo ao paciente um ar mais descansado, explica o diretor do Instituto, Luitgards

Ginecomastia

A ginecomastia consiste no aumento das glândulas mamárias no homem, o que confere um aspecto feminino ao peitoral masculino. Muitos homens sofrem com o problema, por isso, a cirurgia para reparar este problema é o segundo procedimento estético mais procurado, ao todo, no mundo, 243.272 indivíduos fizeram a correção.

Lipoaspiração

A Lipoaspiração, famosa entre as mulheres é também a terceira plástica mais realizada pelo sexo oposto, com 237.201 procedimentos executados. Esta técnica é utilizada para melhorar o contorno do corpo e tratar as gorduras localizadas. Hoje temos ainda a lipoaspiração HD, em que esculpimos no corpo as linhas de definição muscular, deixando o paciente com uma aparência mais atlética, em vez de apenas retirar a gordura. Assim, se torna ainda mais atrativo para os que desejam definir a barriga, braços e dorso., indica  o médico.
É importante lembrar que a lipoaspiração nos homens tem objetivos diferentes em relação as mulheres, sendo indicado manter ombros e tórax mais largos e uma cintura menos marcada, com a área do quadril mais estreita. Assim, é essencial buscar um cirurgião plástico com experiência em lipoaspiração masculina, adverte o cirurgião plástico. 

Veja Também

Blogueira lança cartilha sobre os limites da cirurgia plástica

Otoplastia: a cirurgia plástica para pessoas com orelhas proeminentes

Mesmo na crise, cirurgia plástica aumenta 25,2%

Rinoplastia

O quarto procedimento mais buscado pelos homens é a rinoplastia, com 222.400 operações efetuadas. O tratamento modifica a estética do nariz para deixá-lo mais harmônico com o rosto, melhorando a respiração. Os pacientes em questão desejam manter a naturalidade do rosto. Por isso também é essencial buscar um cirurgião plástico especialista em rinoplastia, que poderá operar sem feminizar o rosto, alerta o cirurgião plástico.

Otoplastia

A otoplastia é a correção das orelhas em abano, e ocupa a quinta colocação no ranking mundial de operações feitas no mundo. Segundo a ISAPS, 114.915 homens foram operados. A otoplastia pode ser realizada a partir dos sete anos de idade, até a idade adulta para pacientes que não operaram na infância. O objetivo é deixar a orelha mais colada na cabeça e corrigir deformidades do formato da orelha, deixando-a mais discreta e tornando o rosto mais harmônico, finaliza o especialista.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados