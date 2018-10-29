Blogueira lança cartilha sobre os limites da cirurgia plástica

A blogueira Leydi Paranhos, que faz sucesso publicando vídeos de maquiagens e viagens em suas redes sociais, já criou polêmica esse ano quando lançou uma cartilha sobre como proteger filhos na internet, por ser mãe de influencer mirim de 3 anos, com mais de um milhão de seguidores, a Lara Paranhos. Hoje, Leydi arrisca de novo e lança cartilha sobre como não exagerar em cirurgias plásticas: Cirurgia plástica não é fonte de juventude. Eu acho que para tudo tem que ter um limite.