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Blogueira lança cartilha sobre os limites da cirurgia plástica

Leydi diz que cirurgia plástica não é fonte de juventude
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2018 às 13:13

Publicado em 29 de Outubro de 2018 às 13:13

. Crédito: Divulgação/CO Assessoria
A blogueira Leydi Paranhos, que faz sucesso publicando vídeos de maquiagens e viagens em suas redes sociais, já criou polêmica esse ano quando lançou uma cartilha sobre como proteger filhos na internet, por ser mãe de influencer mirim de 3 anos, com mais de um milhão de seguidores, a Lara Paranhos. Hoje, Leydi arrisca de novo e lança cartilha sobre como não exagerar em cirurgias plásticas: Cirurgia plástica não é fonte de juventude. Eu acho que para tudo tem que ter um limite.
Entre as dicas que a blogueira exibe na cartilha publicada em suas redes sociais, ela fala sobre a busca pela perfeição, envelhecimento precoce, os riscos de excesso de cirurgias e exageros pela vaidade. As pessoas querem parecer mais jovens, vibrantes e até mesmo permanecerem competitivas profissionalmente em um mercado que considera a aparência importante", afirma. 

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