Cofril amplia presença no mercado para melhor atender ao público

O varejo ficou mais dinâmico, os hábitos de consumo mudaram e a indústria de alimentos passou a exigir respostas cada vez mais rápidas. Nesse cenário, a Cofril intensificou investimentos em produção, logística e tecnologia para ampliar a presença da marca no mercado.
Com quase 40 anos de atuação, a empresa encerrou 2025 com faturamento médio mensal de mais de R$ 30 milhões, resultado da produção de mais de 2,5 mil toneladas por mês de derivados de carne suína. O avanço acompanha uma estratégia de expansão regional sustentada pelo aumento da produtividade e pela regularidade do abastecimento.
Fundada em 1987, em Cachoeiro de Itapemirim, a Cofril começou de forma artesanal, produzindo cerca de 300 quilos de linguiça por semana. Hoje, reúne mais de 120 produtos no portfólio, mantém unidades produtivas em Cachoeiro de Itapemirim e Atílio Vivácqua e opera com granjas próprias de suínos em Muqui e Vargem Alta.
Segundo o sócio-diretor José Carlos Correa Cardoso, a relação próxima com varejistas e consumidores segue como um dos pilares da empresa. “A Cofril faz um trabalho bastante peculiar de proximidade com o público, estando sempre presente na rotina das comunidades em geral”, afirma.
A estratégia se reflete diretamente na distribuição e reposição dos produtos nos pontos de venda.
“Essa proximidade, tanto com os clientes varejistas quanto com os consumidores, permite uma reposição constante dos produtos. Assim, o público está sempre assistido em tempo real, com produtos frescos, atuais, mantendo sabor e frescor”, destaca.
Ao mesmo tempo em que amplia escala, a companhia investe na modernização industrial para sustentar o crescimento mantendo o padrão que consolidou a marca no mercado capixaba.
Crescimento
A expansão da Cofril acompanha uma transformação mais ampla da indústria alimentícia, cada vez mais orientada por eficiência operacional, ganho de produtividade e capacidade de atender a diferentes perfis de consumo. Em 2026, a empresa mantém foco na ampliação da presença comercial.
“Estamos investindo em tecnologia para aumentar a produtividade e atender novos mercados”, explica José Carlos.
Segundo ele, o planejamento atual prioriza modernização industrial e melhor aproveitamento da capacidade instalada, especialmente nas linhas de embutidos e defumados. O objetivo é ampliar a operação, preservando características que ajudaram a consolidar a marca ao longo de quase quatro décadas.
Além da estrutura produtiva, a empresa atribui parte desse crescimento à relação construída com varejistas e consumidores. A presença frequente em supermercados, açougues, padarias e pequenos comércios se tornou uma das marcas da operação da Cofril no Estado.
“A Cofril está sempre investindo em tecnologia, equipamentos de última geração e melhoria constante dos processos produtivos. Esses fatores fazem com que entreguemos sempre ao público produtos de qualidade incomparável”, afirma.
Para a empresa, o reconhecimento do consumidor é resultado de uma trajetória construída com regularidade, escuta e adaptação às mudanças do mercado.
“Sempre tivemos esse objetivo como propósito, atuando em consonância com o público, com humildade para ouvir os clientes e melhorarmos a cada dia”, observa o sócio-diretor.
Esse vínculo aparece de forma espontânea no Recall de Marcas A Gazeta 2026, em que a Cofril conquistou o primeiro lugar na categoria “Linguiça, Mortadela e Embutidos”.
“Este prêmio representa o reconhecimento do público a todo o esforço empreendido pela empresa em entregar alimentos que satisfazem as exigências de qualidade e sabor”, finaliza.