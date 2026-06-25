Cofril amplia presença no mercado para melhor atender ao público

Com quase 40 anos de atuação, a empresa encerrou 2025 com faturamento médio mensal de mais de R$ 30 milhões, resultado da produção de mais de 2,5 mil toneladas por mês de derivados de carne suína. O avanço acompanha uma estratégia de expansão regional sustentada pelo aumento da produtividade e pela regularidade do abastecimento.