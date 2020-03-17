Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Álcool em excesso?

Coronavírus: como manter as mãos limpas sem ressecá-las demais?

O uso do álcool em gel, que tanto ajuda a diminuir a propagação de vírus e bactérias, exige cautela em sua utilização para evitar problemas na pele, diz dermatologista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2020 às 06:00

Publicado em 17 de Março de 2020 às 06:00

Mulher passando álcool em gel nas mãos: cuidados com a pele Crédito: Unsplash
Em tempos de coronavírus, não tem jeito: a ordem é redobrar os cuidados com a higiene, que incluem lavar as mãos vãrias vezes ao dia e usar álcool em gel o tempo todo. Mas essa medida que é tão salutar pode, ao mesmo tempo, acabar prejudicando a pele. 
Sim, o excesso de limpeza, de sabão, desinfetantes e álcool podem causar outros problemas, segundo a dermatologista Irene Baldi. Isso pode prejudicar a pele das mãos, causando ressecamento, eczema e vermelhidão", cita a médica.
Obviamente, não é para ninguém deixar de adotar nenhuma medida preventiva. "Para evitar o ressecamento, o ideal é lavar as mãos e hidratá-las. Também recomendamos deixar o álcool em gel para quando não é possível utilizar água e sabão ou ainda em situações especiais, como em ambientes hospitalares, explica Irene.

Veja Também

A quem cuida: como falar sobre o novo coronavírus com as crianças

Fernanda Paes Leme tem resultado positivo para coronavírus

Para não causar irritações nas mãos, a orientação é utilizar uma pequena quantidade do produto e evitar que o líquido fique acumulado em anéis e pulseiras. Outra opção é usar álcool em gel em forma de creme ou com glicerina na composição.
Já para quem deseja um resultado ainda mais eficiente, a dica da dermatologista é o skinbooster. É um procedimento estético injetável bem simples, que hidrata profundamente a pele por meio do ácido hialurônico, e traz resultados muito superiores aos de dermocosméticos, já que atua nas camadas mais profundas da pele, sugere.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Biofilia: a natureza que cura as cidades e as pessoas
Imagem de destaque
O manto da Penha sobre as chagas do Espírito Santo: a gestão que nos falta
Imagem de destaque
Próximo governador precisará olhar para os esteios da arrecadação do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados