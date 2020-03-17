Coronavírus: como manter as mãos limpas sem ressecá-las demais?

Mulher passando álcool em gel nas mãos: cuidados com a pele Crédito: Unsplash

Em tempos de coronavírus, não tem jeito: a ordem é redobrar os cuidados com a higiene, que incluem lavar as mãos vãrias vezes ao dia e usar álcool em gel o tempo todo. Mas essa medida que é tão salutar pode, ao mesmo tempo, acabar prejudicando a pele.

Sim, o excesso de limpeza, de sabão, desinfetantes e álcool podem causar outros problemas, segundo a dermatologista Irene Baldi. Isso pode prejudicar a pele das mãos, causando ressecamento, eczema e vermelhidão", cita a médica.

Obviamente, não é para ninguém deixar de adotar nenhuma medida preventiva. "Para evitar o ressecamento, o ideal é lavar as mãos e hidratá-las. Também recomendamos deixar o álcool em gel para quando não é possível utilizar água e sabão ou ainda em situações especiais, como em ambientes hospitalares, explica Irene.

Para não causar irritações nas mãos, a orientação é utilizar uma pequena quantidade do produto e evitar que o líquido fique acumulado em anéis e pulseiras. Outra opção é usar álcool em gel em forma de creme ou com glicerina na composição.