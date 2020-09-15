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Moda consciente

Brechós: um convite ao consumo sustentável com looks cheios de personalidade

Além dos benefícios ao meio ambiente, consumir em brechós é dar um up no look com peças atemporais e um valor bem mais acessível

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 14:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 set 2020 às 14:51
ensaio com peças de brechó da Desapegue
Os modelos Sulamita Marinho  e Victor Pinheiro posam com peças do brechó Desapegue Crédito: Felipe Quintini
Os brechós ganharam o coração de muitas fashionistas nos últimos anos. A ascensão desse estilo de comprar roupa de forma mais sustentável é uma alternativa ao consumo exagerado e o desperdício causado pela indústria têxtil. Pra se ter ideia do impacto ambiental para produzir uma t-shirt básica de algodão, é gasto cerca de 3900 litros de água.
Julia Bottecchia é uma brechozera assumida e proprietária do brechó Desapegue, em Vitória. Ela conta que a melhor vantagem de consumir roupas de brechó é a contribuição para o meio ambiente. A indústria da moda está entre as primeiras mais poluentes do mundo. Então, comprando uma peça que já foi produzida ajudamos o meio ambiente porque já foi gasta toda água necessária para produzi-la, informa.
"O grande barato do brechó é se conectar com as peças e dar espaços pra coisas novas. No brechó é possível encontrar peças inesperadas, a gente trabalha com o acaso, é dar uma nova oportunidade para essas roupas"
Julia Bottecchia - Proprietária do brechó Desapegue
ensaio com peças de brechó da Desapegue
Sulamita usa vestido  do brechó Desapegue Crédito: Felipe Quintini
Apesar da popularização dos brechós e bazares, ainda há pessoas que possuem preconceitos contra as roupas usadas, segundo a proprietária. Entretanto, com o intuito de modificar essa visão, Julia idealizou um ensaio fotográfico com algumas peças de seu brechó. A ideia do ensaio surgiu para que as pessoas olhassem para as peças com outro olhar. Quando a gente trabalha um ensaio com uma modelo de verdade, cria todo um cenário, cria uma imagem, e a gente acredita que ali as pessoas podem encontrar uma ressignificação, explica ela,  acrescentando que a beleza do ensaio é de Heyd Tex e o styling, de Aurélio Sathler
ensaio com peças de brechó da Desapegue
Nesse look, a modelo usa top faixa, calça de cintura alta e jaqueta cheia de personalidade. Tudo do brechó Desapegue Crédito: Felipe Quintini
O resultado final rendeu vários looks versáteis e com muita personalidade, além de valorizar as peças de brechó, que, muita das vezes, possuem uma história por trás dos tecidos e aviamentos. A colunista de moda Fernanda Trindade destaca o potencial das roupas garimpadas quando incorporadas ao nosso dia a dia. É poder usar peças de qualidade por um preço acessível que talvez não conseguiríamos comprar na loja.
ensaio com peças de brechó da Desapegue
Victor usa calça de linho do Desapegue Crédito: Felipe Quintini
Roupas atemporais são fundamentais em qualquer guarda-roupa, independente do estilo, e que podem ser facilmente encontradas em brechós, de acordo com Fernanda. Peças como blazers, calças de alfaiataria, saias de tecidos mais nobres, como a seda por exemplo, e jaquetas de couro".

Brechós para conhecer e garimpar

O universos dos brechós se expandiu muito com as redes sociais nos últimos tempos. Atualmente, não é preciso nem sair de casa para conseguir garimpar aquela peça atemporal e com uma pegada mais vintage do look do dia. Há uma infinidade de brechós online em todo o país, e basta saber suas medidas para adquirir as roupas. Aqui vão algumas sugestões de brechós para todos os gostos e estilos: 
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??jaqueta jeans oversize vintage (cgc) veste ate? o G ??R$65 ??vendido??  ??comente quero que te chamamos no direct. comente mesmo que ja? haja pessoas na sua frente, vai que a pessoa antes de tu desiste ne?? acontece viu, enta?o na?o perca a fe? rs! ? . . ?? pagamentos devem ser feito ate? 24H, na?o reservamos! aceitamos depo?sito banca?rio, transfere?ncia, boleto ou cre?dito via picpay ou mercado pago. .enviamos para todo brasil sil sil. . . ??aguardamos ate? 30 minutos a resposta, enta?o por favor favorzinho na?o some na negociac?a?o na?o! . . ??CARRINHO ? Migas, a ideia do carrinho e? para quem quer levar varias pec?as no mesmo frete para compensar o valor do mesmo. E ate? mesmo voce? pode ir acompanhando as novidades no peri?odo que seu pedido estiver no carrinho. Ele funciona basicamente assim, voce? pode ir reservando o seu garimpo desejado em um peri?odo de 60 dias e vamos guardando cada pec?a no seu carrinho para enviar tudo no mesmo frete! MAS ATENC?A?O, lembrando que cada pec?a para deixa?-la no carrinho precisa ser paga. No final, quando voce? desejar que envie seus garimpos voce? paga o frete! Legal ne?? enta?o aproveita migle!? // #brechoonline #fashion #brecho #90style #upcycling #grungestyle #thriftstore #ootdfashion #modasustenta?vel #vintagestyle #vintageculture

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