Brechós: um convite ao consumo sustentável com looks cheios de personalidade

Os modelos Sulamita Marinho e Victor Pinheiro posam com peças do brechó Desapegue Crédito: Felipe Quintini

Os brechós ganharam o coração de muitas fashionistas nos últimos anos. A ascensão desse estilo de comprar roupa de forma mais sustentável é uma alternativa ao consumo exagerado e o desperdício causado pela indústria têxtil. Pra se ter ideia do impacto ambiental para produzir uma t-shirt básica de algodão, é gasto cerca de 3900 litros de água.

Julia Bottecchia é uma brechozera assumida e proprietária do brechó Desapegue, em Vitória. Ela conta que a melhor vantagem de consumir roupas de brechó é a contribuição para o meio ambiente. A indústria da moda está entre as primeiras mais poluentes do mundo. Então, comprando uma peça que já foi produzida ajudamos o meio ambiente porque já foi gasta toda água necessária para produzi-la, informa.

"O grande barato do brechó é se conectar com as peças e dar espaços pra coisas novas. No brechó é possível encontrar peças inesperadas, a gente trabalha com o acaso, é dar uma nova oportunidade para essas roupas" Julia Bottecchia - Proprietária do brechó Desapegue

Sulamita usa vestido do brechó Desapegue Crédito: Felipe Quintini

Apesar da popularização dos brechós e bazares, ainda há pessoas que possuem preconceitos contra as roupas usadas, segundo a proprietária. Entretanto, com o intuito de modificar essa visão, Julia idealizou um ensaio fotográfico com algumas peças de seu brechó. A ideia do ensaio surgiu para que as pessoas olhassem para as peças com outro olhar. Quando a gente trabalha um ensaio com uma modelo de verdade, cria todo um cenário, cria uma imagem, e a gente acredita que ali as pessoas podem encontrar uma ressignificação, explica ela, acrescentando que a beleza do ensaio é de Heyd Tex e o styling, de Aurélio Sathler

Nesse look, a modelo usa top faixa, calça de cintura alta e jaqueta cheia de personalidade. Tudo do brechó Desapegue Crédito: Felipe Quintini

O resultado final rendeu vários looks versáteis e com muita personalidade, além de valorizar as peças de brechó, que, muita das vezes, possuem uma história por trás dos tecidos e aviamentos. A colunista de moda Fernanda Trindade destaca o potencial das roupas garimpadas quando incorporadas ao nosso dia a dia. É poder usar peças de qualidade por um preço acessível que talvez não conseguiríamos comprar na loja.

Victor usa calça de linho do Desapegue Crédito: Felipe Quintini

Roupas atemporais são fundamentais em qualquer guarda-roupa, independente do estilo, e que podem ser facilmente encontradas em brechós, de acordo com Fernanda. Peças como blazers, calças de alfaiataria, saias de tecidos mais nobres, como a seda por exemplo, e jaquetas de couro".

Brechós para conhecer e garimpar