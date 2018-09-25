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Bazar de brechós em Vitória terá peças a partir de R$ 5

Nos dias 5 e 6 de outubro, mais de 20 brechós da Grande Vitória colocarão suas peças à venda no Centro de Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2018 às 16:17

Publicado em 25 de Setembro de 2018 às 16:17

. Crédito: Divulgação
Comprar e economizar são dois verbos que nem sempre andam juntos. Porém as alternativas para unir essas palavras existem, como comprar em brechós, bazares, e até investir em produtos artesanais. 
Para te ajudar nessa tarefa, nos próximos dias 5 e 6 de outubro, de 09h às 19h, acontece no centro de vitória, o "super encontro de brechós" - um evento trimestral que conta com diversos brechós da Grande Vitória, além de exposição de artesanato local, e um espaço gourmet. E no evento deste ano, a novidade é um espaço destinado a venda de peças com valor máximo de até 20 reais.
. Crédito: Divulgação
O encontro tem como objetivo reunir, desenvolver e apoiar de forma consciente o mercado local. "O evento é um bom espaço para dar oportunidade para os novos empreendedores", declarou a administradora Danynha Sierra, uma das expositoras do encontro.
Danynha tem um brechó online há 6 anos, e disse também que além expor seus produtos, o super encontro é uma oportunidade de suas clientes provarem e adquirirem mais peças do seu site.
>Bazar no instagram: um jeito fácil de comprar e economizar
A universitária Luana Miranda também participa do encontro com sua marca de acessórios, a "detalhes da lua", e conta que além de novos clientes, o evento proporciona mais reconhecimento. "Mesmo quando não fazemos a venda na hora, as pessoas conhecem os produtos, e depois acabam fazendo pedidos ou reconhecendo a marca", destacou Luana.  
 
SERVIÇO:
Data: 5 e 6 de outubro
Horário: 9h as 19h
Local:  Rua Professor Baltazar, nº72, Centro de Vitória. Em frente ao Bar Bimbo, no final do calçadão da Rua Sete.
Entrada gratuita

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