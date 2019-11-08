6 tratamentos para acabar com a celulite antes e durante o verão Crédito: Divulgação

Com o verão se aproximando, a vontade de ir a praia ou piscina fica cada vez mais forte, porém, algumas mulheres se preocupam com o visual do corpo e optam por fazer tratamentos estéticos - principalmente por causa das temidas celulites, mas algumas dúvidas ainda persistem, como por exemplo: como melhorar o aspecto da celulite? e, quanto tempo antes do verão é indicado começar a tratar?

E para responder essas questões e explicar sobre diferentes tratamentos convidamos 3 especialistas no assunto, que em sua maioria, concordam que o ideal é começar os procedimentos 4 meses antes da estação mais quente do ano, contudo, alguns deles podem garantir bons resultados se começados já, e existem outros - menos agressivos - que podem ser feitos até mesmo durante o período de calor.

A esteticista Ãngela Coelho explica que a celulite é uma disfunção estética causada pelo acúmulo de gordura, água e toxinas nas células adiposas, o que acaba causando uma inflamação celular, que deixa na pele um aspecto ondulado.

A dermatologista Ana Flavia Moll selecionou seus dois tratamentos preferidos para tratar essas inflamações:

Radiofrequência bipolar não-invasiva

O equipamento associa a radiofrequência bipolar, o infravermelho, e a sucção com o objetivo de tratar a fibrose causada pela celulite - que é aquele aspecto casca de laranja, presente nos graus avançados do problema. O tratamento melhora o aspecto irregular da pele, a gordura localizada e a flacidez que estão presentes nas áreas afetadas.

Ele é indicado para todos os graus de celulite, desde os mais leves até os mais avançados. E são recomendadas pelo menos 4 sessões do procedimento e as sessões podem ser feitas semanalmente.

O ideal é que para se notar algum resultado antes do verão é que o tratamento seja feito 2 meses antes do início da estação. Como esse tratamento é indolor, não tem efeitos colaterais, como hematomas, e não tem contraindicação para exposição solar, ou seja, pode também ser feito durante a estação quente, revela a dermatologista.

Ácido polilático injetável

A substância é um polímero de ácido lático, que quando injetada na pele se transforma em ácido lático, provocando um grande estímulo na produção de colágeno. Esse tratamento é indicado quando há celulite e flacidez associadas. Nos glúteos, por exemplo, ele também ajuda a dar uma levantada e garante também um pequeno aumento de volume na região. Segundo a profissional, o ideal é que o procedimento seja realizado 3 meses antes do verão.

Para a também dermatologista Karina Mazzini, os indicados para a diminuição da celulite são:

Ultrassom Macrofocado Robótico

Esse procedimento atua na camada de gordura abaixo da pele provocando a destruição das células de gordura e estimulando o colágeno. Dessa forma, age melhorando a celulite e a gordura localizada.

Ondas de Choque/Acústicas

O tratamento funciona a partir de impulsos acústicos e mecânicos que geram microlesões no local tratado - sem danificar tecidos adjacentes. Elas têm a função de estimular o processo de reparação tecidual, aumentando a irrigação e a oxigenação da região, melhorando o aspecto da celulite, quebrando as células de gordura e produzindo mais colágeno e elastina, complementa Karina Mazzini.

Karina recomenda que ambos os tratamentos comecem, pelo menos, 2 meses antes do verão, e explica que é importante que os procedimentos estejam associados à atividade física e boa alimentação.

E por fim, para a esteticista Sandra Tannure, os tratamentos que elege são:

Velox (ultrassom de alta potência) e endermo

Com esse tratamento é possível dar maleabilidade ao tecido, aumentando a circulação sanguínea na área. E isso automaticamente melhora também o processo inflamatório, garante a profissional.

Intradermoterapia

O procedimento consiste na aplicação de ativos para celulite e subcisão no furinho em casos de celulites mais profundas.