Confira ideias de decoração para renovar a sua varanda

Varanda inferior do projeto de Isabella Nalon Crédito: Julia Herman

A varanda é o lugar perfeito para curtir o verão. Relacionada ao bem-estar, ela oferece muitos atrativos para reunir a família e os amigos de dia ou à noite. Para quem deseja transformar esse ambiente, a arquiteta Isabella Nalon apresenta as boas ideias de um dúplex na zona sul de São Paulo, com duas varandas que foram totalmente reformadas para um casal que ama receber em casa. Entre os principais desejos atendidos está a criação de áreas funcionais com móveis de design.

Varanda superior com ofurô e painel de azulejos de Alexandre Mancini Crédito: Julia Herman

Na varanda superior, que contempla a cobertura com área gourmet, a ideia foi trabalhar com móveis neutros nas partes cobertas, compondo um contraste com o painel de azulejos pintados pelo artista mineiro Alexandre Mancini, discípulo de Athos Bulcão. Resultado: o apartamento ganhou uma obra de arte construída em um simples pilar. Já na área externa, com deck de madeira, o projeto privilegiou as cores quentes no mobiliário, trazendo aconchego em uma área grande e aberta.

Detalhes da varanda superior: ofurô; painel de azulejos; espaços de relax com espreguiçadeiras e uma vista incrível Crédito: Julia Herman

Ainda na varanda superior, as áreas estão prontas para atender os diversos momentos da família, desde uma pequena reunião familiar até um evento com um grande número de convidados. O objetivo foi criar soluções em que os moradores pudessem sentir o máximo de conforto e usufruir de todos os locais. Entre os destaques estão a chaise dupla na parte coberta, o estar sobre o deck com lareira externa como ponto central, além da mesa redonda na área de refeições. E mais: há um ofurô coberto por um pergolado, um dos espaços preferidos dos moradores.

Varanda inferior: relaxamento em tons de azul; design moderno e uma poltrona suspensa para descontrair Crédito: Julia Herman