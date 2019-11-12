5 dicas para montar um quarto moderno e criativo gastando pouco

Projeto: Dantas & Passos Arquitetura para a Mostra Morar Mais Por Menos. Crédito: JPIMAGE

O quarto é um dos ambientes mais especiais e importantes de um lar, uma vez que é nesse espaço que recarregamos as energias e conseguimos relaxar. Assim, ele assume o papel do universo particular de cada pessoa, onde ela pode se ouvir, se enxergar e dormir em paz. Trazer personalidade é essencial, mas como fazê-lo se tornar um cantinho tranquilo, que ao mesmo tempo seja moderno e que tenha também uma decoração econômica?

Pensando nesses três pilares, as arquitetas Danielle Dantas e Paula Passos, reuniram algumas dicas criativas para um quarto moderno com a cara do morador e que não seja custoso. Acompanhe:

Aprenda a montar um quarto criativa gastando pouco. Projeto: Dantas & Passos Arquitetura para a Mostra Morar Mais Por Menos. Crédito: JPIMAGE

REVISTA AS PAREDES:

Para aqueles que desejam renovar o visual do quarto com personalidade, mas de forma econômica e sem investir em uma reforma pesada, as arquitetas dão uma dica valiosa: que tal revestir as paredes? Existem muitas possibilidades no mercado, entre as principais: papel de parede, adesivo, tinta ou revestimentos. Apesar de essa última alternativa ser um pouco mais trabalhosa e cara, é possível escolher um modelo que não pese no bolso.

Projeto: Dantas & Passos Arquitetura para a Mostra Morar Mais Por Menos. Crédito: JPIMAGE

MARCENARIA SOB MEDIDA

Agora, para aqueles que possuem um quarto pequeno ou querem explorar cada centímetro dele, a marcenaria sob medida é com certeza um dos pontos em que se deve investir  principalmente no caso de um armário. Além de atender as suas necessidades  como tamanho das gavetas e espaços pensados para o perfil de quem usa  os armários sob medida durarão a vida inteira. Mesmo que o seu budget seja curto, vale a pena apostar em uma marcenaria planejada. A minha dica é investir em vários orçamentos, para que consiga avaliar a qualidade e o custo de cada local. Assim, é possível decidir com mais propriedade a escolha da empresa, indica Danielle.

ROUPA DE CAMA

Mesmo que seja uma mudança simples, trocar a roupa de cama é um daqueles truques que irá fazer total diferença no estilo do seu quarto - seja ele de solteiro, casal ou infantil. A sugestão das arquitetas é: escolha um material gostoso, como o algodão, e que seja fácil de lavar. Para não correr risco de errar, escolha um lençol neutro, e se optar por usar uma colcha siga o mesmo raciocínio do lençol. Já para as fronhas e almofadas, é possível apostar em cores  o importante é priorizar as que já estejam presentes no restante da decoração.

Projeto: Dantas & Passos Arquitetura para a Mostra Morar Mais Por Menos. Crédito: JPIMAGE

HOME OFFICE

O quarto é um lugar silencioso, confortável e permite que você simplesmente feche a porta para trabalhar. Por isso, uma sugestão de funcionalidade para o aposento é criar um home office, onde é possível desenvolver suas tarefas no conforto do seu lar e em um espaço preparado e organizado para isso.

CANTINHO DA LEITURA