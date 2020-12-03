Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na boca do povo

Sotaque britânico é eleito o mais sexy do mundo por pesquisa

O sotaque britânico foi eleito o mais sexy do mundo em pesquisa realizada pela revista Time Out. O levantamento ouviu mais de 37 mil pessoas em 30 países
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2020 às 16:46

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 16:46

Mulher com boca pintada nas cores da bandeira da Inglaterra
Os britânicos ficaram no topo entre as pessoas ouvidas em países como Suécia, China, Índia e Estados Unidos Crédito: Shutterstock
O sotaque britânico foi eleito o mais sexy do mundo em pesquisa realizada pela revista Time Out. O levantamento ouviu mais de 37 mil pessoas em 30 países. Um em cada quatro entrevistados (25%) respondeu que a forma de falar dos britânicos é a mais sexy.
Em segundo lugar ficou o sotaque francês (16%), e em terceiro, o italiano (15%). Espanhóis e irlandeses completaram os cinco primeiros lugares, seguidos por australianos e americanos.
Na pesquisa, apenas moradores de um país votaram em seu próprio sotaque como o mais sexy: os tailandeses.
De acordo com a Time Out, os britânicos ficaram no topo entre as pessoas ouvidas em países como Suécia, China, Índia e Estados Unidos. Já no Reino Unido, curiosamente, o sotaque preferido citado pelos moradores foi o irlandês.

Veja Também

Vídeo viraliza falando que sotaque capixaba é o melhor do Brasil

Os vários sotaques que invadem as praias do Espírito Santo

"Iá, que massa!": Estado tem vocabulário e sotaque

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública
Geely EX5 DM-i 2026
Geely anuncia preços partindo de R$ 189.990 para o EX5 EM-i com autonomia de 1.300 km
Imagem de destaque
Homem é preso em Colatina suspeito de enganar adolescente e obter R$ 100 mil em plataforma digital

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados