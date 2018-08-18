'Iá, que massa!': Estado tem vocabulário e sotaque

Antônio de Pádua Gurgel destaca influência vizinha Crédito: arquivo

Pode não parecer um sotaque tão marcante se compara ao de outras regiões como o Nordeste, o Sul, Minas Gerais, São Paulo e Rio. Mas o dialeto capixaba existe. Basta observar o semblante confuso do mineiro ou do nordestino, por exemplo, ao ouvir algo como O show pocou, Matei a taruíra ou mesmo o tradicional Iá!.

Essas palavras e expressões peculiares da nossa terra provam que, apesar de não ser tão conhecido como os demais, o jeito capixaba de falar existe, ainda que repleto de referências dos nossos vizinhos que para cá vieram. Pode não ser um sotaque tão forte quanto o deles, mas há uma singularidade na forma de se expressar no Espírito Santo.

É o que explica o mestre em Linguística e doutor em Língua Portuguesa José Augusto Carvalho, que pondera que, apesar de não haver um estudo ou mapa linguístico que ateste o dialeto capixaba, é possível identificar que esse sotaque existe.

Existem palavras e expressões que só se falam aqui, além do sotaque, que nada mais é do que o modo peculiar de se falar dentro da língua portuguesa. A gente não tem tantas peculiaridades, mas as poucas  como o som de is, ao dizer por exemplo três com som de trêis , já mostra a diferença dialetal, comenta.

As culturas fortes que cercam o Estado, como a mineira, a baiana e a carioca, ajudam a pressionar esse estilo linguístico, de acordo com o jornalista e editor Antônio de Pádua Gurgel. Quando se está conversando com alguém, é fácil identificar se ela também é capixaba, talvez quem é de fora não perceba isso.

NOVO

Além da identidade da fala e da diversidade cultural, os especialistas são enfáticos ao definir a maior característica do capixaba: a abertura para as novidades. Por sermos acostumados com a diversidade e com a mudança, não somos um povo fechado, mas recebemos muito bem as pessoas vindas de fora. E também as ideias e a modernidade, acredita o historiador Fernando Achiamé.

SÓ A GENTE FALA

Top 10 do capixabês

1. Pocar: o mesmo que estourar, mas também tem sentido de sucesso, como o balão pocou ou o show pocou.

2. Iá: interjeição capixaba que cumpre o mesmo papel o uai mineiro ou do oxe baiano. Denota surpresa.

3. Taruíra: nome capixaba para lagartixa.

4. Chapoca: algo muito grande, como uma chapoca de nariz.

5. Gastura: Coisas desconfortantes e irritantes dão gastura.

6. Palha: algo ruim, fraco, malfeito.

7. Ir para o rock: Festa, balada, churrasco, boate, funk, pagode. Sair aqui é ir para o rock.

8. Catar e panhar: pegar ou colher algo. Exemplo: panha do café.

9. Pegar e saltar do ônibus: aqui não se sobe ou desce do ônibus; se pega e salta.