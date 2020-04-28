Os bebês não esperam: mercado de décor e enxovais infantis a todo vapor

Lojas e até feiras de móveis e enxovais se organizam para vender tudo de forma online. Crédito: Reprodução Instagram @deubossadesign

A pandemia do novo coronavírus colocou todo o mundo pra repensar as formas de fazer tudo, suspender algumas atividades e adiar outras. Mas a vida não espera e várias famílias estão realizando o sonho de ter um bebê em um momento tão atípico como o atual. Ensaios fotográficos suspensos, cuidados triplicados e fazer tudo pela internet marcam a vida das mamães em quarentena. Mas, como os pequenos estão chegando, o quartinho e o enxoval precisam estar prontos para recebê-los.

Escolher os itens sem vê-los pessoalmente e sem tocar nada pode ser um desafio para algumas mães que sempre sonharam com esse momento. Mas o mundo está se adaptando e este mercado também. Compras online também ocupam um lugar de destaque neste ramo, que lida com grande desafio de humanizar ao máximo, ainda que por meio da internet, esse momento tão especial.

A psicóloga Brunela Tessarolo está com nove meses de gestação e conta que já estava na reta final quando a quarentena começou e ficou preocupada sobre como faria para terminar o quartinho da filha, Eduarda. A solução foi ir às compras de forma virtual, mas Brunela se surpreendeu. Escolhemos por fotos e a equipe da loja trouxe muita coisa linda para o quartinho da Duda. Isso acalmou meu coração e me deixou muito segura de que mesmo em meio ao caos, as coisas estavam dando certo, conta ela.

Brunela Tessarolo comprou vários itens do quartinho da filha de forma online e se surpreendeu com o resultado. Crédito: Acervo pessoal

.O resultado ficou lindo, conseguimos o quarto do jeito que eu sonhei, e acho incrível essa humanização e carinho conosco num momento tão delicado. Para mim, fez toda a diferença, pois foi muito melhor do que apenas comprar pela internet, me senti muito acolhida, mesmo não estando na loja. Agora estou com o coração em paz, à espera da Duda, diz Brunela.

Adaptação

Para atender a essas demandas - que não podem esperar até o fim da quarentena - o mercado de decoração e enxovais infantis precisaram se adaptar. A versão capixaba da tradicional Feira do Bebê e da Gestante, por exemplo, acontece pela primeira vez de forma totalmente online e reúne vários expositores capixabas do ramo em uma única plataforma disponibilizada na última sexta (24) e termina no próximo dia 3.

Danielle Fernandes é sócia da loja Deu Bossa, que atua no ramo de décor infantil há mais de três anos em Vitória. Ela conta que no início do isolamento, as sócias pensaram até em suspender as entregas até que as coisas se normalizassem, porém as mães ficaram muito ansiosas e elas optaram por retornar com as entregas tomando todos os cuidados exigidos pela OMS. Trabalhar com decoração infantil é trabalhar com a realização de sonhos, e nesse momento mais do que nunca percebemos isso, diz.

Danielle Fernandes, além de mamãe é sócia da loja "Deu Bossa" e diz sentir na pele o que as clientes estão vivendo. Crédito: Brenda Sangi

"As mães estão privadas de tantas coisas, com tantas preocupações, que esse momento de receber os móveis e poder ver o quartinho tomando forma alivia o coração" Danielle Fernandes - Sócia da loja "Deu Bossa"

Intensificamos os atendimentos online, conseguimos montar um quarto completo todo a distância. Estamos procurando atender todas as clientes com todo amor e carinho que atendemos presencialmente, explica Danielle que também está grávida e conta que também está sentindo da pele o que as clientes estão passando neste momento. As mães estão privadas de tantas coisas, com tantas preocupações, que esse momento de receber os móveis e poder ver o quartinho tomando forma alivia o coração, complementa.

Sonhos que não podem ser adiados

Os papais de Theo receberam um "chá de fraldas" diferente e emocionante. Crédito: Acervo pessoal

O fato de querer tocar as coisas, ver ao vivo, faz muita diferença, existe um receio de que o produto não tenha a mesma qualidade da foto, diz Naita Borges, que está há 37 semanas à espera do pequeno Theo sobre as compras online. Montamos o projeto do quartinho antes da pandemia e neste momento o atendimento passou a ser online, mas já chegou tudo no prazo e já tudo está encaminhado, complementa.

A mamãe conta que viver o sonho da maternidade neste período não tem sido fácil. O que eu mais peço agora é saúde, mas isso mexeu muito comigo, principalmente por não poder receber os vovòs, titios e amigos quando ele nascer. Tá todo mundo sofrendo, declara.