Curado, chargista de A GAZETA conta como venceu a Covid-19

Uma semana depois das primeiras dores. Cheguei durante a noite, fiz alguns exames e o médico constatou um pouco de infecção no pulmão, uma pneumonia bacteriana. Foi preciso entrar com o antibiótico para tratar a pneumonia. Fui orientado a voltar para casa acompanhado da minha filha. No dia seguinte foi aniversário da Ana Cláudia, a minha esposa. Pelo menos consegui curtir o dia com ela, que também passou a sentir os sintomas do vírus. Mas eu já não conseguia falar e não telefonava para ninguém. Na terça-feira fui internado. Foi colocado um cateter de oxigênio no meu nariz para eu respirar. E a tomografia do pulmão mostrou que em 8 dias a doença atingiu 50% dele.