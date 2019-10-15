Check-In now!

Conheça 5 séries que te inspiram a viajar pela Califórnia

Além de abrigar Hollywood, a Califórnia é cenário para muitas séries que marcam a memória de quem assiste

Publicado em 15 de outubro de 2019 às 09:50 - Atualizado há 6 anos

Séries de TV podem nos transportar para outros lugares e trazer muita inspiração para viajar. E a Califórnia, além de abrigar Hollywood, capital mundial do entretenimento, é cenário para muitas séries que marcam a memória de quem assiste.

Confira cinco séries que se passam em cidades da Califórnia e que despertam vontade de conhecer o destino:

5 séries que te inspiram a viajar pela Califórnia Crédito: Divulgação/ Visit California

Big Little Lies – Big Sur e Monterey

Não tem como assistir Big Little Lies, da HBO, e não se encantar pelas paisagens costeiras que fazem parte da maioria das cenas. A ponte Bixby Bridge, por exemplo, aparece já na abertura dos episódios e é, com certeza, parte fundamental da trama. A Bixby Bridge fica na região de Big Sur, na Costa Central, próxima a cidade de Monterey, onde se passa a história. Uma cidade turística com muitas opções de hospedagem, restaurantes e um aquário de renome mundial, no qual a personagem da atriz Shailene Woodley trabalha.

5 séries que te inspiram a viajar pela Califórnia Crédito: Divulgação/ Visit California

The Politician – Santa Barbara

A série da Netflix, lançada recentemente no Brasil, tem no elenco grandes estrelas, como Gwyneth Paltrow, mas a cidade de Santa Barbara, onde acontece a trama, rouba a cena em muitos momentos. Também na Costa Central da Califórnia, a pequena cidade, conhecida como Riviera Americana, Santa Barbara é charmosa e está localizada entre o mar e as montanhas e tem opções de gastronomia, hospedagem, compras e vinícolas.

5 séries que te inspiram a viajar pela Califórnia Crédito: Divulgação/ Visit California

Selling Sunset – Los Angeles

Los Angeles é a cidade dos famosos e, também, de muitos milionários. Esses são os clientes das corretoras de imóveis do Oppenheim Group no reality show Selling Sunset, produção original da Netflix. No programa, é possível acompanhar o dia a dia de trabalho dessas poderosas mulheres e conhecer um pouco de suas vidas pessoais badaladas e luxuosas que tem como pano de fundo a cidade do sul da Califórnia.

5 séries que te inspiram a viajar pela Califórnia Crédito: Divulgação/ Visit California

Fuller House – San Francisco

A série Fuller House, da Netflix, leva o espectador de volta à casa da família Tanner, tão popular nos anos 90 na série Full House (‘Três é Demais’ no Brasil). A casa em que a família vive fica em uma das regiões mais famosas de San Francisco, a Alamo Square, e, quem assistiu, com certeza se lembra das casinhas coloridas na abertura.

5 séries que te inspiram a viajar pela Califórnia Crédito: Divulgação/ Visit California

Silicon Valley

A série Silicon Valley, produção da HBO, retrata, com um pouco de comédia, os esforços de um engenheiro em busca do sonho de construir sua própria empresa no Vale do Silício, retratando muito bem o espírito empreendedor, inovador e aventureiro dessa região do norte da Califórnia, que abriga atualmente a sede das maiores empresas do mundo.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta