Confira como aproveitar quatro destinos imperdíveis no ES

Itaúnas é um dos destinos do ES Crédito: Yuri Barichivich

DOMINGOS MARTINS

Onde ficar: A Pousada Vila do Loro, em Santa Isabel, é a opção para quem quer descansar em meio a natureza. São 10 suítes supercharmosas com decoração que remete à natureza, colchas aconcheganes e frigobar retrô. O rio Jucu é o grande protagonista da propriedade. As refeições – destaque para o café da manhã - acontecem numa casinha de estuque que tem mais de 100 anos. Diárias a partir de R$ 470,00.

Pousada Vila do Loro, em Santa Isabel, Domingos Martins Crédito: Reprodução Instagram/ Pousada Vila do Loro

Onde comer: O Passarin Casa e Restaurante, em Pedra Azul, que funciona há apenas um ano, tem 38 lugares e uma decoração que remete ao aconchego de casa. “Nosso cardápio é compacto, contendo apenas oito pratos”, conta Gladstone Nascimento. De peixes a carnes, destaque para o bacalhau com arroz negro (foto) e o filé mignon com mil folhas de batata, acompanhado de um molho com redução de vinho tinto. Para beliscar, o duo de terrines (abacaxi caramelado e terrine de tomate confitado). Como cereja do bolo, a vista para a Pedra Azul.

Prato do Passarin Casa e Restaurante, em Pedra Azul, Crédito: Reprodução Instagram/ Passarin Casa e Restaurante

SANTA TERESA

Onde ficar: A capixaba Jurema Tonini transformou sua casa em Santa Teresa numa pousada intimista e cheia de charme. São os detalhes que conquistam os turistas da pousada Valle di Trento. “A principal proposta da nossa pousada é o acolhimento, uma vez que aqui é a nossa casa de campo. Uma outra coisa que priorizamos é proporcionar aos nossos hóspedes uma estadia de muita paz e tranquilidade, para renovar energias, já que estamos dentro de uma área de 60 mil metros de área verde ao mesmo tempo que estamos dentro da cidade, perto de tudo”, conta ela. São 10 suítes e os hóspedes podem usufruir das salas, cozinha e área externa. Diárias a partir de R$ 290,00

Pousada Valle di Trento, em Santa Teresa Crédito: Divulgação Valle di Trento

Onde comer: Sinônimo de boa mesa na Terra dos Colibris, o Cafe Haus pratica alta gastronomia com alma italiana e alguma influência alemã. Seus pratos são elaborados com ingredientes sempre frescos, produzidos na região. Quem assina as receitas é a chef Kamilla Zamprogno, descendente de imigrantes italianos, como a maioria dos moradores de Santa Teresa. À mesa, as atenções se voltam para a massa recheada com creme de abóbora, finalizada com manteiga e sálvia + filé e geleia de amora ou os camarões grelhados acompanhados de risoto de camarão, brie e alho-poró. De sobremesa, vale provar a torta de chocolate, nozes e cassis

Prato do Café Haus, em Santa Teresa Crédito: Reprodução Instagram/ Café Haus

ITAÚNAS

Onde ficar: Na Vila Cizinho, em Itaúnas, o charme das sete suítes – casinhas feitas com paredes de estuque, portas coloridas, ar-condicionado e rede na varanda – só perde para as dunas do famoso vilarejo. Tudo foi pensado por Isa Maria Meneses para conferir o máximo de sossego em um ambiente que preza pela simplicidade. “A pousada, no início, foi deita para receber nossa família. Mas com tantos bons comentários acabamos abrindo para o público”, diz ela, que não se arrepende. Não deixe de aproveitar a piscina no final de tarde. Diárias a partir de R$ 160,00.

Vila Cizinho, em Itaúnas Crédito: Divulgação

Onde comer: É o Restaurante do Cizinho, que não tem nada a ver com a pousada e fica na praça central, que atrai nativos e turistas glutões a uma casa rústica que tem teto forrado de chita. A decoração contém belas peças de demolição e de antiquário trazidas de Tiradentes (MG). No cardápio variado há fartura de opções com frutos do mar.

Prato do Restaurante do Cizinho, em Itaúnas Crédito: Ricardo Medeiros

GUARAPARI

Onde ficar: Localizada num bosque de nove mil metros quadrados na Praia do Morro, em Guarapari, a Pousada Caminho da Praia recebe os hóspedes com quartos – com ar-condicionado e TV - além de piscina, churrasqueiras, playground e salão de jogos. O local, que fica a 600 metros da Praia do Morro, é ideal para levar crianças. Diárias a partir de 199,00.

Pousada Caminho da Praia , em Guarapari Crédito: Divulgação

Onde comer: A vista é um dos pontos positivos do Katakas, que fica localizado no Morro do Atalaia. O visitante tem uma vista panorâmica de 180° que vai da ponte ao Morro da Pescaria que originou o nome da mais famosa praia da cidade, Praia do Morro. A casa aposta na culinária contemporânea, oferecendo de massas ao elaborado Bacalhau Morhua, prata da casa.