Confira 3 dicas de beleza para quem tem uma rotina corrida

Publicado em 17 de outubro de 2019 às 08:23
- Atualizado há 6 anos
Se você é daquelxs que não tem tempo de separar um dia para o skincare na sua rotina, ou ainda acha que para ter uma pele bonita e saudável é preciso seguir aqueles onze passos das coreanas, pode relaxar, pois, segundo informações da Glamour, com dicas simples é possível incluir na rotina produtos que tratam e recuperam a pele. Veja:
Antes de dormir é importante limpar a pele sempre. E, depois disso, para garantir a saúde da cútis - e aquele brilho natural - use um bom hidratante, que vale reaplicar pela manhã.
As sheet masks - máscaras de papel descartáveis- são perfeitas para turbinar a aparência da pele sem dar trabalho algum. Por isso, invista nelas, sempre que puder.
Bruma e água termal são super calmantes e refrescantes. Elas hidratam a pele instantaneamente, além de tirar a vermelhidão da pele por irritações causadas no dia a dia. Vale ter na bancada de beleza em casa, ou até na mesa do trabalho.
