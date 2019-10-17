Sem tempo?

Confira 3 dicas de beleza para quem tem uma rotina corrida

Confira estes passos para não deixar a falta de tempo estragar a sua pele

Publicado em 17 de outubro de 2019 às 08:23 - Atualizado há 6 anos

Confira 3 passos de beleza para quem não tem tempo Crédito: Reprodução/ Unsplash @creativeexchange

Se você é daquelxs que não tem tempo de separar um dia para o skincare na sua rotina, ou ainda acha que para ter uma pele bonita e saudável é preciso seguir aqueles onze passos das coreanas, pode relaxar, pois, segundo informações da Glamour, com dicas simples é possível incluir na rotina produtos que tratam e recuperam a pele. Veja:

HIDRATE A PELE

Antes de dormir é importante limpar a pele sempre. E, depois disso, para garantir a saúde da cútis - e aquele brilho natural - use um bom hidratante, que vale reaplicar pela manhã.

FAÇA MÁSCARAS RÁPIDAS

As sheet masks - máscaras de papel descartáveis- são perfeitas para turbinar a aparência da pele sem dar trabalho algum. Por isso, invista nelas, sempre que puder.

USE ÁGUA TERMAL

Bruma e água termal são super calmantes e refrescantes. Elas hidratam a pele instantaneamente, além de tirar a vermelhidão da pele por irritações causadas no dia a dia. Vale ter na bancada de beleza em casa, ou até na mesa do trabalho.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta