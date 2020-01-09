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Janeiro

Colônias de férias para crianças têm culinária, jardinagem e slime

Selecionamos algumas opções na Grande Vitória para quem quiser entreter os filhos nas férias escolares

Publicado em 09 de Janeiro de 2020 às 15:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2020 às 15:19
Menina em oficina de culinária na colônia de férias de janeiro da Nutribrinque Crédito: Divulgação
Seu filho está de férias, mas você não? Se não tem uma avó brincalhona por perto, uma boa saída é apelar para as colônias de férias de verão. São muitas as opções, que vão muito além daquelas colônias antigas nos clubes da cidade. 

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Oficinas de slime, de jardinagem, de ciência e de culinária prometem divertir a garotada por todo o mês de janeiro. Na Sonho de Brincar, um espaço recreativo em Bento Ferreira, em Vitória, a programação vai até dia 31 deste mês. São atividades de segunda a sexta-feira, entre 12h45 e 18h, para crianças de 3 a 10 anos de idade. Pela manhã, é a vez dos menores de 3 anos.
Os pais podem pagar por um pacote semanal, que custa R$ 300, ou por dias avulsos, que saem por R$ 70. Os valores incluem lanche e material das oficinas, que são sensoriais, de jardinagem, de culinária e confeitaria, cientista, slime mania, fábrica de brinquedos, dentre outras.
Crianças se divertem na colônia de férias do espaço recreativo Sonho de Brincar, em Vitória Crédito: Divulgação
Crianças se divertem na colônia de férias do espaço recreativo Sonho de Brincar, em Vitória Crédito: Divulgação
Que tal levar seu filho para brincar de superchefinho? Ele pode aproveitar as férias para botar a mão na massa e ainda aprender algo sobre alimentação saudável. É a proposta da colônia de férias da Nutribrinque, na Praia da Costa, em Vila Velha. Lá, as oficinas são voltadas para crianças de 3 a 8 anos de idade e vão acontecer nos dias 14, 15, 16, 20 e 22 de janeiro, em turnos matutino e vespertino.
Na Auá Casa, no Barro Vermelho, em Vitória, a colônia de férias vai até 6 de fevereiro. A iniciativa é da Escola Novo Mundo. Mas qualquer criança pode participar. Até bebês! Sim, o espaço recebe crianças de 4 meses a 2 anos de idade. 
O espaço Na Brinca, na Praia do Canto, em Vitória, também está de portas abertas para a criançada neste período. Todo dia é uma programação diferente., com direito a piquenique e banho de mangueira.

Serviço

Sonho de Brincar
Onde: Bento Ferreira, em Vitória
Mais informações: www.sonhodebrincar.com.br ou pelos telefones 3533-9993 e  99926-9878
Nutribrinque
Onde: Praia da Costa, em Vila Velha
Informações: 99988-5507
Auá Casa
Onde: Barro Vermelho, em Vitória
Informações: 99263-6400
Na Brinca
Onde: Praia do Canto, em Vitória
Informações: 99898-3947 ou 98881-1125

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