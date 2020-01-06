Acidentes com crianças aumentam durante as férias. Confira dicas de prevenção

EMPINANDO PIPAS

Nunca deixe crianças sozinhas quando estiverem dentro ou próximas da água, nem por um segundo. Certifique-se que um adulto está supervisionando de forma ativa e constante o tempo todo. O colete salva-vidas é o equipamento mais seguro para evitar afogamentos. Boias e outros equipamentos infláveis podem estourar ou virar. Por terem a cabeça mais pesada que o corpo, crianças com até 4 anos ainda não têm força suficiente para se levantarem sozinhas e nem mesmo capacidade de reagir rapidamente em uma situação de risco. Por isso, em caso de queda ou desequilíbrio, elas podem se afogar até mesmo em recipientes com apenas 2,5 cm de água.

Guarde todos os produtos de higiene e limpeza, venenos e medicamentos trancados, em lugar alto e fora do alcance das crianças. Mantenha os produtos nas embalagens originais para não serem confundidos. Se estiver em um local com plantas, supervisione a criança e explique que não pode comer nada a menos que os pais ou quem estiver cuidando dela dê a ela.

Crianças devem sempre usar equipamentos de segurança (capacete, joelheira e cotoveleira) ao andar de bicicleta, skate ou patins.Além disso, essas atividades devem acontecer em locais seguros, como parques, ciclovias e praças, fora do fluxo de carros e longe de piscinas e sacadas;

Conheça os parquinhos. Saiba quais os equipamentos apropriados para a idade das crianças e verifique se eles estão enferrujados, quebrados ou contêm superfícies perigosas. Ensine as crianças a não empurrar, não dar encontrões e nem se amontoar quando estiverem brincando em parquinhos.

Muitas das queimaduras que acontecem com crianças ocorrem dentro de casa. Os tipos mais comuns são as escaldantes (causadas por água ou vapor quente) e as térmicas (causadas por contato direto com fogo ou objetos quentes). Por isso, mantenha as crianças longe da cozinha e do fogão, principalmente durante o preparo das refeições. Cozinhe nas bocas de trás do fogão e sempre com os cabos das panelas virados para dentro. Não deixe os pequenos brincarem por perto quando você estiver passando roupa ou utilizando outro aparelho que produza calor, como secador de cabelo. Muito cuidado com o álcool. Ele é responsável por um grande número de queimaduras graves em crianças. Guarde o produto longe do alcance delas. Não deixe que ele faça parte da brincadeira, principalmente quando já houver alguma fogueira ou chama por perto.

Não deixe as crianças brincando em escadas, sacadas e lajes. Mantenha camas, armários e outros móveis longe das janelas, pois eles podem facilitar que crianças os escalem e se debrucem para fora do prédio ou casa. É importante também instalar grades ou redes de proteção nas janela, mezaninos e sacadas.