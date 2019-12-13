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Tragédia

Criança morre afogada após cair em poço em Governador Lindenberg

A criança de 1 ano e 10 meses chegou a ser socorrida e levada para o Pronto Atendimento de Novo Brasil, mas não resistiu e morreu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2019 às 17:02

Publicado em 13 de Dezembro de 2019 às 17:02

O corpo de Nathan foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina Crédito: Crédito: Brunela Alves/Arquivo
Uma criança identificada como Nathan Coniuti Benha, de 1 ano e 10 meses, morreu afogada ao cair em um poço, na comunidade de São João de Novo Brasil, interior de Governador Lindenberg, no Noroeste do Estado. A tragédia aconteceu na tarde desta quinta-feira (12).
De acordo com informações obtidas no Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, a criança saiu da casa dos pais sozinha e acabou caindo no poço.
Natan foi socorrido e levado para o Pronto Atendimento de Novo Brasil, mas não resistiu e morreu. O corpo dele foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina e liberado por familiares na manhã desta sexta-feira (13) para velório e sepultamento.
*Com informações de Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste

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