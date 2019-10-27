Homem é esfaqueado e morto dentro de casa em Governador Lindenberg

Uma discussão terminou em morte no município de Governador Lindenberg, na região Noroeste do Estado. Um homem, identificado pela polícia apenas como Carlos, foi esfaqueado dentro da própria casa no bairro Novo Brasil, por volta das 12h15 deste domingo (27). Até o momento nenhum suspeito foi preso.
Testemunhas contaram que o suspeito de ter cometido o assassinato era colega da vítima e morava na mesma residência. De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu após um desentendimento entre os dois. Carlos não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
O suspeito de ter esfaqueado a vítima fugiu logo após o crime. De acordo com a Polícia Militar, a vítima é natural da Grande Vitória, mas estava morando na cidade. A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo será encaminhado para o Serviço Médico Legal.