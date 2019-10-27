Homem é esfaqueado e morto dentro de casa em Governador Lindenberg

O crime aconteceu na tarde deste domingo (17), no bairro Novo Brasil, em Governador Lindenberg Crédito: Cláudio Bandeira

Uma discussão terminou em morte no município de Governador Lindenberg, na região Noroeste do Estado. Um homem, identificado pela polícia apenas como Carlos, foi esfaqueado dentro da própria casa no bairro Novo Brasil, por volta das 12h15 deste domingo (27). Até o momento nenhum suspeito foi preso.

Testemunhas contaram que o suspeito de ter cometido o assassinato era colega da vítima e morava na mesma residência. De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu após um desentendimento entre os dois. Carlos não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O crime aconteceu na tarde deste domingo (17), no bairro Novo Brasil, em Governador Lindenberg Crédito: Cláudio Bandeira