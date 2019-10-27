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Interior do ES

Homem é esfaqueado e morto dentro de casa em Governador Lindenberg

O crime aconteceu por volta das 12h15 deste domingo (17); Até o momento nenhum suspeito foi preso

Publicado em 27 de Outubro de 2019 às 17:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2019 às 17:04
O crime aconteceu na tarde deste domingo (17), no bairro Novo Brasil, em Governador Lindenberg Crédito: Cláudio Bandeira
Uma discussão terminou em morte no município de Governador Lindenberg, na região Noroeste do Estado. Um homem, identificado pela polícia apenas como Carlos, foi esfaqueado dentro da própria casa no bairro Novo Brasil, por volta das 12h15 deste domingo (27). Até o momento nenhum suspeito foi preso.
Testemunhas contaram que o suspeito de ter cometido o assassinato era colega da vítima e morava na mesma residência. De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu após um desentendimento entre os dois. Carlos não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
O crime aconteceu na tarde deste domingo (17), no bairro Novo Brasil, em Governador Lindenberg Crédito: Cláudio Bandeira
O suspeito de ter esfaqueado a vítima fugiu logo após o crime. De acordo com a Polícia Militar, a vítima é natural da Grande Vitória, mas estava morando na cidade. A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo será encaminhado para o Serviço Médico Legal.

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