Homem é preso acusado de matar amigo em Governador Lindenberg

Um homem foi preso na noite desta segunda-feira (28), em Governador Lindenberg, Região Noroeste do Estado, acusado de matar um amigo no último domingo (27). José Vicente Soares de Araújo confessou o crime e disse que tudo aconteceu depois de uma briga, no distrito de Novo Brasil.
Segundo a Polícia Militar, a vítima, identificada como Carlos, foi morta a facadas dentro de casa. José Vicente morava na mesma residência. Após um desentendimento, o suspeito teria matado o colega.
As buscas pelo acusado começaram logo após o homicídio e seguiram durante a segunda-feira. Militares receberam a informação de que José Vicente estaria em Novo Brasil e uma equipe seguiu para o local. Ao encontrar o suspeito, ele ainda tentou correr, mas os policiais desceram da viatura e conseguiram conter o acusado.
CONFISSÃO
Em conversa com a PM, o homem confirmou que matou o amigo após uma briga. Ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Colatina.
Em nota, a Polícia Civil informou que José Vicente foi autuado em flagrante por homicídio e foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina. O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Governador Lindenberg.