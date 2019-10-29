Homem é preso acusado de matar amigo em Governador Lindenberg

José Vicente Soares de Araújo foi preso após confessar que matou amigo a facadas em Governador Lindenberg Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Um homem foi preso na noite desta segunda-feira (28), em Governador Lindenberg , Região Noroeste do Estado, acusado de matar um amigo no último domingo (27). José Vicente Soares de Araújo confessou o crime e disse que tudo aconteceu depois de uma briga, no distrito de Novo Brasil.

Segundo a Polícia Militar , a vítima, identificada como Carlos, foi morta a facadas dentro de casa. José Vicente morava na mesma residência. Após um desentendimento, o suspeito teria matado o colega.

O crime aconteceu na tarde deste domingo (17), no bairro Novo Brasil, em Governador Lindenberg Crédito: Cláudio Bandeira

As buscas pelo acusado começaram logo após o homicídio e seguiram durante a segunda-feira. Militares receberam a informação de que José Vicente estaria em Novo Brasil e uma equipe seguiu para o local. Ao encontrar o suspeito, ele ainda tentou correr, mas os policiais desceram da viatura e conseguiram conter o acusado.

CONFISSÃO

Em conversa com a PM, o homem confirmou que matou o amigo após uma briga. Ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Colatina.