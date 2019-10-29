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Facadas

Homem é preso acusado de matar amigo em Governador Lindenberg

Vítima foi morta a facadas no último domingo (27). Suspeito tentou fugir da polícia, mas foi encontrado e detido no início da noite desta segunda-feira (28), no distrito de Novo Brasil

Publicado em 29 de Outubro de 2019 às 13:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2019 às 13:21
José Vicente Soares de Araújo foi preso após confessar que matou amigo a facadas em Governador Lindenberg Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Um homem foi preso na noite desta segunda-feira (28), em Governador Lindenberg, Região Noroeste do Estado, acusado de matar um amigo no último domingo (27). José Vicente Soares de Araújo confessou o crime e disse que tudo aconteceu depois de uma briga, no distrito de Novo Brasil.
Segundo a Polícia Militar, a vítima, identificada como Carlos, foi morta a facadas dentro de casa. José Vicente morava na mesma residência. Após um desentendimento, o suspeito teria matado o colega.
O crime aconteceu na tarde deste domingo (17), no bairro Novo Brasil, em Governador Lindenberg Crédito: Cláudio Bandeira
As buscas pelo acusado começaram logo após o homicídio e seguiram durante a segunda-feira. Militares receberam a informação de que José Vicente estaria em Novo Brasil e uma equipe seguiu para o local. Ao encontrar o suspeito, ele ainda tentou correr, mas os policiais desceram da viatura e conseguiram conter o acusado.

CONFISSÃO

Em conversa com a PM, o homem confirmou que matou o amigo após uma briga. Ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Colatina. 
Em nota, a Polícia Civil informou que José Vicente foi autuado em flagrante por homicídio e foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina. O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Governador Lindenberg.

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