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ES 080

Acidente envolve três veículos em Governador Lindenberg

Entre os envolvidos, está uma mulher de 23 anos, que foi encaminhada em estado grave para o Hospital Sílvio Avidos, em Colatina

Publicado em 24 de Abril de 2019 às 20:31

Publicado em 

24 abr 2019 às 20:31
Acidente com três veículos na ES 080 deixa rodovia parcialmente interditada Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Três carros se envolveram em um acidente na ES 080 na tarde desta quarta-feira (24). A colisão aconteceu por volta das 15h, próximo ao Trevo de Novo Brasil, na cidade de Governador Lindenberg, no Noroeste do Espírito Santo. As informações são da equipe do Corpo de Bombeiros, que presta os primeiros socorros.
Entre os envolvidos, está uma mulher de 23 anos, que foi encaminhada em estado grave para o Hospital Sílvio Avidos, em Colatina. No momento da colisão, a pista da ES 080 estava molhada. O trânsito na rodovia segue parcialmente interditado.

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