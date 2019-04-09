Dois morrem em acidente entre três motos em Governador Lindenberg

Motos envolvidas em acidente na ES 245, em Governador Lindenberg Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Duas pessoas morreram em uma colisão envolvendo três motocicletas na Rodovia ES 245, no distrito de Novo Brasil, em Governador Lindenberg, região Noroeste do Estado. O acidente aconteceu por volta de 18h20 desta segunda-feira (08). O terceiro condutor envolvido na batida fugiu.

De acordo com a Polícia Militar, uma ambulância socorria as duas vítimas quando a viatura chegou ao local. Os policiais ajudaram a equipe de saúde e também desobstruíram a pista para liberar o trânsito. Isael Lima da Silva, de 19 anos, e Wanderley Pereira, de 40 anos, foram socorridos com vida e levados ao posto de saúde da região. No entanto, os dois morreram após chegar no pronto-socorro.

Buscas foram realizadas nas proximidades para encontrar o condutor que não estava no local do acidente, mas ele não foi localizado. Ainda segundo a PM, não foi possível apurar a causa do acidente, pois não havia testemunhas. A única pista é que o motociclista que fugiu estava em um veículo com placa de São Mateus, que foi deixado na rodovia.

Os corpos de Isael e Wanderley foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina e aguardam os parentes para identificação.