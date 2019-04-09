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Noroeste do ES

Dois morrem em acidente entre três motos em Governador Lindenberg

Colisão aconteceu na ES 245, no distrito de Novo Brasil. Terceiro motociclista envolvido em batida fugiu e não foi encontrado pela polícia. Corpos das vítimas fatais foram encaminhados para o Serviço Médico Legal de Colatina

Publicado em 09 de Abril de 2019 às 13:15

Publicado em 

09 abr 2019 às 13:15
Motos envolvidas em acidente na ES 245, em Governador Lindenberg Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Duas pessoas morreram em uma colisão envolvendo três motocicletas na Rodovia ES 245, no distrito de Novo Brasil, em Governador Lindenberg, região Noroeste do Estado. O acidente aconteceu por volta de 18h20 desta segunda-feira (08). O terceiro condutor envolvido na batida fugiu.
De acordo com a Polícia Militar, uma ambulância socorria as duas vítimas quando a viatura chegou ao local. Os policiais ajudaram a equipe de saúde e também desobstruíram a pista para liberar o trânsito. Isael Lima da Silva, de 19 anos, e Wanderley Pereira, de 40 anos, foram socorridos com vida e levados ao posto de saúde da região. No entanto, os dois morreram após chegar no pronto-socorro.
Buscas foram realizadas nas proximidades para encontrar o condutor que não estava no local do acidente, mas ele não foi localizado. Ainda segundo a PM, não foi possível apurar a causa do acidente, pois não havia testemunhas. A única pista é que o motociclista que fugiu estava em um veículo com placa de São Mateus, que foi deixado na rodovia.
Os corpos de Isael e Wanderley foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina e aguardam os parentes para identificação.
Dois morrem em acidente entre três motos em Governador Lindenberg

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