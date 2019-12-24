Criança de 2 anos morre afogada em piscina na Serra

O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) como encontro de cadáver. Crédito: Carlos Alberto Silva

Uma criança de 2 anos e 4 meses morreu afogada em uma piscina, nesta segunda-feira (23), no bairro Serra Dourada II, na Serra. Segundo boletim de ocorrência, o menino foi levado para um hospital particular na Serra, onde foi constatado que ele já estava morto.

Ainda de acordo com o documento policial, a família não sabia há quanto tempo o menino tinha se afogado. O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) como encontro de cadáver.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser liberado pelos familiares e para ser feito o exame cadavérico, que irá apontar a causa da morte.

A informação dada por familiares à polícia é de que a morte foi acidental. Segundo a Polícia Civil, o procedimento será encaminhado para a DHPP de Serra, que aguardará os resultados dos exames para definir se haverá instauração de inquérito.

A reportagem tentou conversar com os familiares da criança, mas eles disseram estar abalados e não quiseram falar sobre o ocorrido.