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Na Serra

Criança de 2 anos morre afogada em piscina na Serra

A informação dada por familiares à polícia é de que a morte foi acidental. Segundo a Polícia Civil, o procedimento será encaminhado para a DHPP de Serra, que aguardará os resultados dos exames para definir se haverá instauração de inquérito
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 dez 2019 às 12:03

Publicado em 24 de Dezembro de 2019 às 12:03

O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) como encontro de cadáver. Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma criança de 2 anos e 4 meses morreu afogada em  uma piscina, nesta segunda-feira (23), no bairro Serra Dourada II, na Serra. Segundo boletim de ocorrência, o menino foi levado para um hospital particular na Serra, onde foi constatado que ele já estava morto.
Ainda de acordo com o documento policial, a família não sabia há quanto tempo o menino tinha se afogado. O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) como encontro de cadáver.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser liberado pelos familiares e para ser feito o exame cadavérico, que irá apontar a causa da morte.
A informação dada por familiares à polícia é de que a morte foi acidental. Segundo a Polícia Civil, o procedimento será encaminhado para a DHPP de Serra, que aguardará os resultados dos exames para definir se haverá instauração de inquérito.
A reportagem tentou conversar com os familiares da criança,  mas eles disseram estar abalados e não quiseram falar sobre o ocorrido. 

Veja Também

Número de mortes por afogamento cresce 33,7% em 2019 no ES

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