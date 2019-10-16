Que beleza!

Campo de lavanda em Pedra Azul é a mais nova atração turística do ES

Plantação tem cerca de 5 mil pés de lavanda e será aberta em breve para o público

Publicado em 16 de outubro de 2019

Lavandário Pedra Azul Crédito: Divulgação Lavandário Pedra Azul

A região de Pedra Azul, em Domingos Martins, é famosa por suas belezas naturais, a gastronomia diversa e o artesanato produzido nos arredores. Agora, um novo item se incorpora a essa paisagem, prometendo atrair turistas, visitantes e muitas fotos nos próximos meses.

Os cinco mil pés de lavanda, num sítio em São Paulinho do Aracê, já tingem de roxo a paisagem. O Lavandário Pedra Azul, que existe desde 2017, surgiu despretensiosamente quando a proprietária do sítio resolveu plantar apenas três mudinhas. Ela, que já conhecia os campos de lavanda da região de Provence, na França, aprendeu a mexer com a planta.

No terreno também foi usado o composto resultante do plantio de cogumelos, que sobrava dos vizinhos, para adubar o canteiro de lavanda. Os resultados foram ótimos, junto com o clima da conhecida Rota das Flores, ideal para a planta.

Lavandário Pedra Azul Crédito: Divulgação Lavandário Pedra Azul

VISITAS

A lavanda é uma planta terapêutica conhecida desde a Idade Média, pelas suas propriedades antissépticas. Usada para lavar as ruas da Europa durante a peste negra, lavar roupas de cama, banhar enfermos, ela também começou a ser conhecida por ser repelente de insetos e diminuir pragas no campo e na cidade. A planta também é usada em chás, saches e até travesseiros, para acalmar o sono. Em breve todos esses produtos serão vendidos no lavandário.

A designer Rebeca Duarte visitou a localidade recentemente. "O local é lindo, maravilhoso E tem como paisagem de fundo a Pedra do Lagarto. Um cenário espetacular", conta. A cerimonialista Stella Miranda também ficou encantada com a nova paisagem. "É um lugar lindo, parece que estamos na Provence, uma das regiões mais encantadoras da França. A região tem clima, beleza e tudo para ser ponto alto. Eu amei, com certeza vai entrar no roteiro de visitações de quem for passear na região", diz.

A designer Rebeca Duarte no Lavandário Pedra Azul Crédito: Reprodução

O lavandário será aberto em breve ao público. Para as visitas será cobrada uma pequena taxa de visitação, com objetivo de custear a manutenção dos jardins.

MAIS FOTOS

A cerimonialista Stella Miranda visitou o campo de lavanda Crédito: Stella Miranda

Rebeca Duarte no campo de lavanda Crédito: Rebeca Duarte

