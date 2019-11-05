5 passeios para desfrutar de pequenos luxos no Alentejo em Portugal

Considerado o destino mais genuíno de Portugal, o Alentejo é a maior região do país. Privilegiando um lifestyle tranquilo em que a experiência de viver bem dá o tom, conta com belas praias intocadas e cidades repletas de atrações ímpares, como castelos e monumentos históricos. Detentor de quatro títulos da UNESCO e diversos outros prêmios e reconhecimentos internacionais no setor do turismo, o Alentejo oferece opções para todos os tipos de viajantes, sejam famílias, casais em lua de mel ou aventureiros.

Confira uma lista de pequenos luxos para curtir em uma viagem por terras alentejanas.

Confira pequenos luxos para desfrutar no Alentejo em Portugal Crédito: Divulgação

Hospedar-se em um castelo

A região testemunhou importantes momentos da história do país e abriga muitos edifícios históricos de valor inestimável, como castelos. Alguns foram transformados em luxuosas pousadas, onde é possível vivenciar momentos de realeza, como a Pousada Castelo de Estremoz, cujo edifício foi construído no século 12 para a Rainha Santa Isabel e que ainda exibe decoração medieval. Sua Torre de Menagem, a mais alta da Europa, possui uma magnífica vista para a cidade. Já a construção milenar do Castelo de Alcácer do Sal está posicionada no monte mais alto da cidade e guarda uma hospedagem elegante. www.pousadas.pt

Confira pequenos luxos para desfrutar no Alentejo em Portugal Crédito: Divulgação

Passear de barco no Alqueva ao pôr do sol

Em pleno coração do Alentejo, o imponente Alqueva é o maior lago artificial da Europa e está rodeado por campos verdes e dourados típicos da região, e que ficam ainda mais deslumbrantes à luz do entardecer. É possível praticar diversas atividades náuticas ou ainda fazer um passeio de barco para apreciar toda a beleza deste local. www.alquevacruzeiros.pt/

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Ver estrelas em um céu premiado

Talvez você nunca tenha imaginado que o céu de um destino pudesse ser premiado. Mas a região do Alqueva foi a primeira do mundo a ter a certificação Starlight Tourism Destination, que comprova a sua qualidade para observação de estrelas. Não há poluição luminosa, o que possibilita contemplar toda a perfeição do universo a olho nu. E se quiser saber mais sobre constelações encontradas ali ou até mesmo alugar um telescópio, basta fazer uma visita ao Observatório Lago Alqueva. https://olagoalqueva.pt/

Confira pequenos luxos para desfrutar no Alentejo em Portugal Crédito: Divulgação

Tomar alguns dos melhores vinhos do mundo em um piquenique em meio à natureza

Um piquenique é a opção perfeita para admirar as paisagens de sobreiros nas planícies verdejantes e ainda desfrutar das iguarias locais, como o vinho. O Alentejo é a meca para os amantes da bebida. A Herdade de São Lourenço do Barrocal oferece uma cesta recheada de delícias para seus hóspedes curtirem essa experiência ao ar livre, regada a um ótimo vinho da região. www.barrocal.pt.

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Passeio a cavalo em uma praia quase deserta