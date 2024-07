Programa da Rede Gazeta

Atenção, candidatos da Residência: prova de redação já está liberada

Aprovados para esta segunda etapa já podem produzir o texto jornalístico. Quem passar segue para a fase de entrevistas

Redação de A Gazeta: aprovados terão imersão no jornalismo profissional. (Carlos Alberto Silva)

Andréia Pegoretti Editora do Curso de Residência / [email protected]

A 27ª edição do Curso de Residência em Jornalismo na Rede Gazeta inicia nesta terça-feira (30) uma nova fase, a prova de redação, que pode ser feita até as 23h59 desta quarta-feira (31).

Por e-mail, os candidatos aprovados para esta segunda etapa receberam um link para assistirem a um conteúdo especial e, em seguida, devem produzir uma matéria a respeito do tema. Estão habilitados a fazerem o teste todos que acertaram mais de 60% da avaliação da primeira fase.

Com a soma das notas desta etapa e da fase anterior (a prova objetiva), serão definidos os finalistas, que vão ser entrevistados por uma banca de profissionais da Rede Gazeta entre os dias 5 e 9 de agosto.

Os dez residentes selecionados serão anunciados na noite de 9 de agosto, e as aulas começam efetivamente na semana seguinte, no dia 14 de agosto, num encontro especial com a ex-residente Tati Wuo, jornalista e produtora de conteúdo e pesquisadora do Caldeirão com Mion (TV Globo).

Para focas

Puderam se inscrever para a 27ª edição do programa os formandos e recém-formados em qualquer curso de graduação e alunos do curso técnico de Rádio/TV e Audiovisual. As vagas são destinadas a alunos do último período dos cursos e aos graduados em dezembro de 2022 em diante.

O Curso de Residência 2024 foi lançado no último dia 18 de julho, na sede da empresa, em evento marcado pela palestra da jornalista Carol Prado, repórter de Pop & Arte do g1 e apresentadora do g1 em 1 Minuto, da TV Globo.

Desde 1996, o programa já formou mais de 450 profissionais, revelando talentos e preparando-os para o mercado de trabalho da comunicação, no Estado e por todo o país.

“É um curso que se renova ano a ano, acompanhando as novas demandas e formatos da comunicação, e ao mesmo tempo mantendo-se fiel às boas práticas do jornalismo, que exige apuração cuidadosa e textos bem estruturados. Estamos na expectativa em formar mais uma turma que vai ganhar o mercado de trabalho e ser protagonista de sua própria história dentro do jornalismo e da comunicação como um todo”, disse o gerente de Relações Institucionais da Rede Gazeta, Eduardo Fachetti, que coordena a Residência.

