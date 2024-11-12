Residência 2024 encerra trabalhos com homenagem especial à “mãe dos residentes”, Sara Gama

Assiste do Curso, Sara Aguiar, recebe homenagem em cerimônia de encerramento da Residência 2024. Crédito: Arthur Louzada

A formatura da 27ª turma do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, na última sexta-feira (08), foi um misto de nostalgia e olhar para o futuro. Além de certificar a participação dos 10 residentes do ano - que cumpriram mais de 400 horas de atividades durante a imersão - a noite de festa também celebrou as “bodas de prata” de Sara Aguiar Gama, assistente da coordenação que há 25 anos se dedica a residentes.

Conhecida por ser uma “mãezona” para os residentes há mais de duas décadas, Sara ganhou da turma deste ano um vídeo em sua homenagem, como um verdadeiro “arquivo confidencial”, reunindo depoimentos de familiares e de profissionais da Rede Gazeta.

Para prestigiar este momento tão especial, os ex-coordenadores que estiveram à frente do programa ao longo desse tempo também subiram ao palco: José Irmo Goring, Ana Laura Nahas, Luciane Ventura e Desiery Marchini. O quarteto se juntou ao gerente de Relações Institucionais da Rede Gazeta e atual coordenador do projeto, Eduardo Fachetti, em uma homenagem especial a Sara Gama.

José Irmo Goring, Ana Laura Nahas, Luciane Ventura, Desiery Marchini e Eduardo Fachetti também prestigiaram o momento. Crédito: Arthur Louzada

Por fim, antes da entrega dos diplomas, Fachetti falou sobre o futuro do jornalismo e o aprendizado mútuo entre formadores e formandos. Ele ressaltou o quanto aprendeu com a turma de 2024 e fez um agradecimento especial à assistente, definida por ele como uma peça-chave para o sucesso do curso. “Se as empresas tivessem lideranças como a Sara, que lidera nos bastidores, olhando individualmente para cada pessoa e sabendo ler as necessidades delas, teríamos locais de trabalho melhores, e pessoas melhores também no mercado”, sublinhou o coordenador.

Fachetti aproveitou ainda para anunciar o tema da próxima edição do Residência, em 2025, que será “Emergências climáticas e sustentabilidade”, uma escolha que reflete as demandas atuais e futuras da sociedade.