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Fraude

PM alerta sobre casos de estelionato em agências bancárias de Cachoeiro

Segundo a Polícia Militar, as ocorrências acontecem principalmente na região central da cidade, onde há maior concentração de agências

Publicado em 07 de Julho de 2023 às 06:33

Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

07 jul 2023 às 06:33
Dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) apontam mais de 180 registros de estelionato e fraudes em agências bancárias de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, desde o ano passado. Após um homem ser detido se passando por funcionário de um banco na última segunda-feira (3), Polícia Militar alerta sobre cuidados para evitar cair nesse tipo de fraude.
"As principais vítimas são os idosos e aposentados. Eles estão sempre esperando os aposentados chegarem no banco, com maior fragilidade, para realizar esse tipo de ação"
Tenente-coronel Fabrício - Polícia Militar.
casos de estelionatos e fraudes em agências bancárias em Cachoeiro
Tenente-coronel Fabrício, da Polícia Militar, fala sobre os cuidados para evitar cair nesse tipo de golpe. Crédito: Matheus Martins
Em 2022, 136 golpes do tipo foram registrados em agências bancárias de Cachoeiro e mais 50 registros foram feitos entre janeiro e junho de 2023. Segundo a Polícia Militar, as ocorrências acontecem principalmente na região central da cidade, onde há maior concentração de agências. 
No caso da última segunda-feira (3), o suspeito fingia que era atendente da agência bancária para furtar cartões das vítimas, e tinha acabado de abordar uma senhora, quando foi detido e encaminhado à delegacia. O aposentado José Reinaldo Felipe conta que redobra os cuidados quando vai ao banco. “Eu fico atento. Quando eu recebo eu espero a menina que trabalha lá vir me atender”, relata.
Em todo o Espírito Santo, foram registrados 1.129 casos de estelionatos e golpes em agências bancárias, considerando dados de janeiro a junho deste ano. Ao longo de todo o ano passado, foram 3.043 casos.
O tenente-coronel Fabrício alerta sobre a importância de denunciar em caso de qualquer suspeita e não aceitar ajuda de pessoas estranhas. Diante de qualquer desconfiança, ele orienta que a vítima acione a Polícia por meio do 190. 
“Sempre que possível ir acompanhado na agência bancária. Se não for possível ir acompanhado, entre em contato com o seu gerente ou com o seu banco e agende um horário específico de atendimento para efetuar essa saque”, ressalta.

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