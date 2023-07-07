PM alerta sobre casos de estelionato em agências bancárias de Cachoeiro

Dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) apontam mais de 180 registros de estelionato e fraudes em agências bancárias de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, desde o ano passado. Após um homem ser detido se passando por funcionário de um banco na última segunda-feira (3), Polícia Militar alerta sobre cuidados para evitar cair nesse tipo de fraude.
"As principais vítimas são os idosos e aposentados. Eles estão sempre esperando os aposentados chegarem no banco, com maior fragilidade, para realizar esse tipo de ação"
Em 2022, 136 golpes do tipo foram registrados em agências bancárias de Cachoeiro e mais 50 registros foram feitos entre janeiro e junho de 2023. Segundo a Polícia Militar, as ocorrências acontecem principalmente na região central da cidade, onde há maior concentração de agências.
No caso da última segunda-feira (3), o suspeito fingia que era atendente da agência bancária para furtar cartões das vítimas, e tinha acabado de abordar uma senhora, quando foi detido e encaminhado à delegacia. O aposentado José Reinaldo Felipe conta que redobra os cuidados quando vai ao banco. “Eu fico atento. Quando eu recebo eu espero a menina que trabalha lá vir me atender”, relata.
Em todo o Espírito Santo, foram registrados 1.129 casos de estelionatos e golpes em agências bancárias, considerando dados de janeiro a junho deste ano. Ao longo de todo o ano passado, foram 3.043 casos.
O tenente-coronel Fabrício alerta sobre a importância de denunciar em caso de qualquer suspeita e não aceitar ajuda de pessoas estranhas. Diante de qualquer desconfiança, ele orienta que a vítima acione a Polícia por meio do 190.
“Sempre que possível ir acompanhado na agência bancária. Se não for possível ir acompanhado, entre em contato com o seu gerente ou com o seu banco e agende um horário específico de atendimento para efetuar essa saque”, ressalta.