Recall de Marcas 2025: veja as campeãs no segmento “Restaurante"

Pesquisa realizada pela Markka Consultoria, em parceria com A Gazeta, revela as marcas mais presentes na memória dos consumidores capixabas

Publicado em 5 de junho de 2025 às 01:55

Restaurantes mais lembrados pelos capixabas estão no Recall de Marcas 2025 Crédito: Shutterstock

Lugar ideal para uma comemoração em família, um jantar romântico ou um almoço com amigos, restaurantes marcam os consumidores por aspectos como variedade, tempero, qualidade, atendimento e preço. Há opções para todos os gostos e bolsos, com gastronomias vaiadas, e algumas marcas estão no topo da memória dos capixabas.>

Este foi um dos segmentos avaliados no 33º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 81 segmentos. >

Foram entrevistadas 1.629 pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba.>

No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.>

Veja as vencedoras no segmento "Restaurante" na pesquisa do Recall de Marcas 2025:

01 1º lugar - Coco Bambu A rede começou em 1989, em Fortaleza (CE) com o Dom Pastel, primeiro restaurante fundado por Afranio e Daniela Barreira. A unidade foi inspiração para o crescimento da rede Coco Bambu, que hoje está em vários Estados do Brasil, incluindo unidades em Vila Velha e Vitória. Especializado em frutos do mar, possui um variado cardápio, com a proposta de pratos bem servidos e mais acessíveis, em ambientes com decoração rústica e elegante.

02 2º lugar - Outback O Outback Steakhouse possui 174 restaurantes no Brasil e está presente em 77 cidades, 22 Estados brasileiros, incluindo o Espírito Santo, e no Distrito Federal. No mundo, está em 23 países. O primeiro restaurante no Brasil foi inaugurado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em 1997. Com seus cortes de carne especiais e aperitivos icônicos como a Bloomin’ Onion, o Outback caiu no gosto do brasileiro. Inspirado na Austrália, o restaurante enfatiza vários aspectos da cultura australiana, como esporte, pontos turísticos, paisagens icônicas, tradições e lazer

02 2º lugar - Simonato O restaurante e churrascaria Simonato está localizado em Campo Grande, Cariacica, onde oferece um cardápio variado de frutos do mar, pizzas e tábuas de carne, entre outros.

02 2º lugar - Chico Bento Restaurante estilo com comida mineira, peixes e frutos do mar, tem unidades em Vitória e na Serra, e foi um dos mais lembrados no Recall de Marcas 2025.

