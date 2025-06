Ranking das mais lembradas

Recall de Marcas 2025: as campeãs no segmento “Diagnóstico por Imagem"

Pesquisa realizada pela Markka Consultoria, em parceria com A Gazeta, revela as marcas mais presentes na memória dos consumidores capixabas

Publicado em 5 de junho de 2025 às 01:10

Clínicas de exames de imagem estão no Recall de Marcas 2025 Crédito: Shutterstock

Exames de imagem são aliados de médicos para auxiliar no diagnóstico de doenças, além de ajudarem também na prevenção de problemas de saúde e no acompanhamento de pacientes, como o pré-natal para gestantes. De um simples raio-X, até os métodos mais modernos, como a ultrassonografia e a tomografia computadorizada, é essencial buscar uma clínica de diagnóstico por imagem de confiança.>

Este foi um dos segmentos avaliados no 33º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 81 segmentos. >

Foram entrevistadas 1.629 pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba.>

No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.>

>

Veja as vencedoras no segmento "Clínica de Diagnóstico por Imagem" na pesquisa do Recall de Marcas 2025:

01 1º lugar - Multiscan O Multiscan possui unidades em Vitória e Vila Velha. A clínica de diagnóstico por imagem conta com profissionais altamente qualificados e equipamentos de última geração que garantem a seus clientes o melhor da sua especialidade no Espírito Santo. Além disso, foi pioneiro em diversas tecnologias em exames por imagem no Estado.

02 2º lugar - Bio Scan O grupo iniciou em 2001, com a prestação de serviços em diagnóstico por imagem no Hospital Meridional. E em 2006, nasceu a marca Bio Scan. Hoje, atua com cinco unidades, sendo duas na cidade de Cariacica, anexo ao Hospital Meridional e em Campo Grande, uma em Serra, anexo ao Vitória Apart Hospital, uma em Linhares, anexo ao Hospital Unimed, e uma em São Mateus. Além de urgência e emergência, também oferece atendimento agendado.

02 2º lugar - Multimagem Fundada em 1978, a Clínica Radiológica Hélio Ribeiro Santos é uma das pioneiras no serviço de radiodiagnóstico da cidade de Vitória. Ela se destaca por sua qualidade e comprometimento. Em 2007, a clínica investiu na expansão das instalações e se tornou a Multimagem Diagnósticos. Ao longo das últimas quatro décadas, a empresa expandiu tanto a sua área física quanto inovou em tecnologia.

02 2º lugar - Unimed A Confederação Nacional das Cooperativas Médicas – Unimed do Brasil foi fundada em 28 de novembro de 1975 para ser a representante institucional das cooperativas Unimed. O sistema é composto por 342 cooperativas médicas, que prestam assistência para 17,5 milhões de clientes em todo o país. No Espírito Santo, é representado pelas operadoras Unimed Vitória, Unimed Sul Capixaba, Unimed Noroeste Capixaba, Unimed Norte Capixaba e pela Prestadora Unimed Piraqueaçu.

02 2º lugar - CDI O Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI), localizado em Vitória, agora é uma unidade da Multiscan, mas a marca continua sendo lembrada pelas pessoas.



*Metodologia: quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque não tiveram marcas com percentual relevante. >

Leia mais Recall de Marcas A Gazeta 2024: confira o ranking das vencedoras em todos os segmentos

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta