Recall de Marcas 2024: veja as campeãs no segmento "Empresa de Ônibus"

Elas são responsáveis pela locomoção da maior parte das pessoas, em trajetos municipais, intermunicipais ou mesmo interestaduais. Empresas de ônibus que buscam prezar por um serviço de qualidade acabam conquistando a confiança dos passageiros.
Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:
01
1º lugar - GVBus
O Transcol foi criado na década de 1980 com o objetivo de reformular e reestruturar o serviço de transporte coletivo, interligando os cinco municípios da Grande Vitória por meio de terminais urbanos. Para dar início ao projeto, foi criada a Companhia de Transportes Urbanos de Vitória (Ceturb-GV), que se tornou a responsável por organizar e gerir os serviços.
O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) representa empresas operadoras do Sistema Transcol da Grande Vitória, além de representar os consórcios integrantes do transporte metropolitano.
03
3º lugar - Ceturb
Fundada no ano de 1946, a Viação Águia Branca foi a primeira empresa do grupo. Hoje, são cerca de 10 milhões de passageiros transportados ao ano, e cerca de 700 localidades atendidas, através de 347 linhas interestaduais e intermunicipais. São mais de 3.700 empregos diretos e indiretos e 350 pontos de vendas, entre próprias e terceirizadas, espalhadas pelos oito Estados de atuação da empresa - Espírito Santo, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Alagoas, Sergipe e Pernambuco.
Vinculada à Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), passou a gerenciar o transporte interurbano rodoviário, após ser sancionada, em dezembro de 2017, a lei que transferiu essa atribuição do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER) para a Companhia. Com isso, a Companhia passa a ter abrangência estadual.
*Metodologia: quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque não tiveram marcas com percentual relevante.