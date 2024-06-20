Recall de Marcas 2024: veja as campeãs no segmento "Empresa de Ônibus"

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1º lugar - GVBus

O Transcol foi criado na década de 1980 com o objetivo de reformular e reestruturar o serviço de transporte coletivo, interligando os cinco municípios da Grande Vitória por meio de terminais urbanos. Para dar início ao projeto, foi criada a Companhia de Transportes Urbanos de Vitória (Ceturb-GV), que se tornou a responsável por organizar e gerir os serviços.

O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) representa empresas operadoras do Sistema Transcol da Grande Vitória, além de representar os consórcios integrantes do transporte metropolitano.

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3º lugar - Ceturb

Fundada no ano de 1946, a Viação Águia Branca foi a primeira empresa do grupo. Hoje, são cerca de 10 milhões de passageiros transportados ao ano, e cerca de 700 localidades atendidas, através de 347 linhas interestaduais e intermunicipais. São mais de 3.700 empregos diretos e indiretos e 350 pontos de vendas, entre próprias e terceirizadas, espalhadas pelos oito Estados de atuação da empresa - Espírito Santo, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Alagoas, Sergipe e Pernambuco.