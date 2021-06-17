Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "fábrica de automóveis"

3º lugar - Ford

A Volkswagen atua no Brasil há quase 70 anos. A empresa alemã é uma das maiores produtoras de automóveis, com 23 milhões de veículos fabricados, e a maior exportadora da história no país, com 3,7 milhões de carros embarcados. Ao todo, são 15 mil empregados atuando em quatro fábricas, um centro de peças e escritórios regionais em todo o país com a missão de oferecer a melhor experiência de mobilidade para melhorar a vida das pessoas.

A Fiat Automóveis está Instalada em Betim, em Minas Gerais, desde 1976. A fábrica tem capacidade produtiva de 800 mil veículos por ano. A Fiat é uma marca global da Fiat Chrysler Automobiles (FCA), o sétimo maior fabricante mundial de automóveis. O Grupo tem unidades produtivas em 40 países e presença comercial em cerca de 150 países. A FCA é líder em vendas no mercado de automóveis e veículos comerciais leves no Brasil.