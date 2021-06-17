Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "fábrica de automóveis"

Os automóveis chegaram para revolucionar a vida das pessoas. Desde o surgimento do primeiro carro até os dias atuais muita coisa mudou nesta indústria, que vive em constante transformações por causa das tecnologias.
Este foi um dos segmentos avaliados no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2021:
3º lugar - Ford
A Volkswagen atua no Brasil há quase 70 anos. A empresa alemã é uma das maiores produtoras de automóveis, com 23 milhões de veículos fabricados, e a maior exportadora da história no país, com 3,7 milhões de carros embarcados. Ao todo, são 15 mil empregados atuando em quatro fábricas, um centro de peças e escritórios regionais em todo o país com a missão de oferecer a melhor experiência de mobilidade para melhorar a vida das pessoas.
A Fiat Automóveis está Instalada em Betim, em Minas Gerais, desde 1976. A fábrica tem capacidade produtiva de 800 mil veículos por ano. A Fiat é uma marca global da Fiat Chrysler Automobiles (FCA), o sétimo maior fabricante mundial de automóveis. O Grupo tem unidades produtivas em 40 países e presença comercial em cerca de 150 países. A FCA é líder em vendas no mercado de automóveis e veículos comerciais leves no Brasil.
Ao desenvolver a produção em série de veículos, Ford pôs o mundo sobre rodas, revolucionou a indústria e virou fonte de inspiração para empreendedores e inovadores de todas as áreas. Foi também um dos pioneiros a acreditar no potencial de desenvolvimento do Brasil, tornando a Ford a primeira a produzir automóveis no país, em 1919, com o emblemático Modelo T.