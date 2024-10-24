Horta sem uso de terra e tijolos ecológicos vencem Prêmio Biguá no Noroeste do ES

Premiação foi realizada na noite de quarta-feira (23), em Colatina Crédito: Bruno Barreto

A necessidade de revitalizar o ambiente escolar fez com que profissionais da Escola Municipal Belmiro Teixeira Pimenta, em Colatina , desenvolvessem um modelo de horta solidária que unisse eficiência ambiental e um espaço acolhedor para os estudantes. O projeto, idealizado em 2015, foi uma das iniciativas vencedoras do Prêmio Biguá Noroeste , que reconhece ações sustentáveis em diferentes áreas da sociedade.

Iniciado há 13 anos no Sul do Espírito Santo, o Prêmio Biguá está na quarta edição na Região Noroeste do Estado e teve a cerimônia de premiação realizada na noite de quarta-feira (23), em Colatina. Ano após ano, o objetivo é sempre reconhecer aqueles que não só acreditam em um futuro mais verde e responsável, mas que também atuam diariamente para torná-lo realidade.

"O Prêmio Biguá segue incentivando novas iniciativas nas áreas de preservação e recuperação ambiental, além de estar promovendo direta e indiretamente a educação ambiental, formando cidadãos com uma nova consciência" Maria Helena Vargas - Diretora Regional da Rede Gazeta

Tijolos ecológicos e horta solidária levaram troféus Crédito: Bruno Barreto

Horta escolar ganha na categoria Ensino Fundamental e Médio

O projeto da Escola Belmiro Teixeira Pimenta foi o destaque na categoria Ensino Fundamental e Médio, com o título “Horta hidropônica: um espaço vivo de experiências”. A iniciativa criou uma horta escolar por meio da hidroponia, um sistema de cultivo de plantas que não usa terra, mas uma solução de água com nutrientes. O objetivo era desenvolver o protagonismo juvenil no plantio de mudas, além de utilizar a produção da horta no preparo diário da alimentação escolar.

"Além de contribuir com uma alimentação saudável, o projeto facilita uma aprendizagem mais significativa e contextualizada por meio dos experimentos e práticas. Sensibilizamos os estudantes a ter o cuidado com o meio ambiente a partir das práticas do plantar, cuidar e de se alimentar da sua produção" Fabiana Machado - Diretora da escola

“É sobre se tornar protagonista, fazendo a diferença e replicando os conhecimentos adquiridos com autonomia”, completou Fabiana.

Sociedade Civil: Coleta seletiva gera renda para associação

Na categoria Sociedade Civil, o projeto vencedor foi o da Associação de Catadores Colatinense de Materiais Recicláveis (Asccor), com o título “Coleta Seletiva: uma ponte para a sustentabilidade”. A iniciativa implementou a coleta seletiva e a educação ambiental em bairros de Colatina, com o intuito de reduzir o envio de resíduo reciclável seco ao aterro sanitário municipal, além de reintroduzir esse material à cadeia de produção, gerando renda para os associados.

Para a presidente da entidade, Dilvana Silva Santos, a conquista do prêmio representa uma vitória coletiva.

"Quando você ganha um prêmio desse, quem está ganhando não é só a associação, mas todos os moradores envolvidos. É uma motivação para a gente continuar" Dilvana Silva Santos - Presidente da Asccor

Produção sem agrotóxicos passa de geração para geração

Na categoria Produtor Rural, o vencedor foi o Sítio São Luiz com o projeto "Cultivos Agroecológicos". A família de Pancas é focada em uma produção que respeita o meio ambiente, obtendo produtos agrícolas sem o uso de agrotóxicos. A propriedade ainda criou o “chocolate agroecológico”, receita de chocolate artesanal feita com o cacau produzido dentro do sítio. Para os idealizadores, a relevância de uma iniciativa como essa começa no presente, mas pensa em um futuro que não está distante.

"É o que é possível se construir para a gente ter vida daqui a 50, 100 anos, porque, com degradação, estamos com os dias contados [...] A gente fica muito feliz e muito grato por esse trabalho que temos feito. Vemos que dá resultado. Dá frutos também" Genques Borcarte Strelhow - Responsável pelo projeto

Empresas: tijolos ecológicos de rochas ornamentais

Na categoria Empresas, a vencedora foi a instituição São Gabriel Tijolos Ecológicos, com o projeto “Lama Abrasiva” Na Fabricação De Tijolos Solo-Cimento”. A instituição produz tijolos utilizando como matéria-prima a lama de beneficiamento de rochas ornamentais (LBRO), uma alternativa de tijolo mais sustentável e esteticamente diferenciado.

"O objetivo era mostrar que dá pra construir belas casas com o subproduto das rochas [...] Esse prêmio foi o reconhecimento de um trabalho que a gente iniciou há 10 anos" Germano Luís Jacobsen - Responsável pelo projeto

Recuperação de nascentes com alunos de escola municipal

Na categoria Poder Público, o primeiro lugar foi conquistado pelo projeto “Águas de Tabocas”, da gerência de Santa Teresa do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (GLST/IDAF). A ideia foi colocada em prática em uma escola municipal do município, incentivando os alunos a atuarem na identificação de nascentes de água e trabalhando em formas de preservar os recursos hídricos da cidade.

O resultado foi a construção de um vínculo entre estudantes e moradores, trabalhando juntos na elaboração de políticas públicas voltadas para o meio ambiente.