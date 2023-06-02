Sustentabilidade e preservação ambiental são temas dos eventos de lançamento do Prêmio Biguá 2023

Lançamento da 3ª edição Prêmio Biguá de Sustentabilidade no Norte do Espírito Santo. Crédito: Divulgação

Engana-se quem pensa que a sustentabilidade é um ato individual. Muito pelo contrário. Pensar de forma sustentável é pensar no coletivo. Por isso, cada um precisa fazer a sua parte para que os resultados de preservação dos nossos recursos naturais possam ser obtidos.

Quem confirma isso é o economista Antônio da Luz que participou do evento de lançamento do Prêmio Biguá Sustentabilidade 2023, em Linhares, no dia 24 de maio. Com o tema “Agronegócio brasileiro: geração de riquezas, preservação ambiental e impacto social", o especialista discutiu a coletividade da sustentabilidade assim como as contribuições desse setor para o meio ambiente.

De acordo com Antônio da Luz, boa parte das áreas de preservação ambiental do país estão dentro das propriedades rurais porque os produtores possuem consciência dos cursos d’agua e do solo, por exemplo. Ainda segundo o economista, é nesse tabuleiro em que ele aplica a ciência e a produtividade necessária para equilibrar seus negócios.

“O Prêmio Biguá traz a oportunidade de reflexão, entendimento, autoavaliação e percepção das nossas fortalezas. Ele premia realidades e bons exemplos que servem de incentivo para todos, nos mais variados setores. Eu fiquei muito honrado em participar como palestrante”, destacou Antônio da Luz.

"O Prêmio Biguá traz a oportunidade de reflexão, entendimento, autoavaliação e percepção das nossas fortalezas. Ele premia realidades e bons exemplos que servem de incentivo para todos, nos mais variados setores. Eu fiquei muito honrado em participar como palestrante, destacou Antônio da Luz." Antônio da Luz - Chefe da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul

Pensamento sustentável

Já no dia 25 de maio, em Colatina, a palestra de lançamento da edição Noroeste do Prêmio Biguá, ficou por conta do autor Sidemberg Rodrigues, com o tema “Sustentabilidade, um ótimo negócio”.

Para Sidemberg Rodrigues, a sustentabilidade é sobretudo, uma questão consciencial para fins comportamentais e atitudinais. E que está muito perto da gente em ações simples que, em escala, produzem efeitos positivos direta ou indiretamente. Como usar racionalmente a água para que não falte; separar lixo seco de úmido e etc.

Entretanto, também vale destacar que essas práticas reforçam o exercício da cidadania. Afinal, a sustentabilidade começa na pessoa, individualmente, depois inclui os outros e o meio, explica o autor.

"O Prêmio Biguá de Sustentabilidade já é um sucesso, desde que foi criado. Penso que qualquer iniciativa que inspire o aprimoramento de práticas merece ser valorizada. Gratificante ver um veículo de comunicação estimulando práticas sustentáveis." Sidemberg Rodrigues - Mestre em Ciências Sociais, Professor de MBA e ex-gerente geral de sustentabilidade

O Prêmio Biguá Sustentabilidade celebra projetos e iniciativas que valorizam o cuidado com o solo, a água, a fauna e a flora na região Norte e Noroeste capixaba. Podem participar produtores rurais, iniciativas públicas, escolas de ensino fundamental e médio, empresas e sociedade civil, em cinco categorias que destacam ações implementadas nas regiões.

As inscrições podem ser feitas até 29 de julho pelo site oficial , pelo WhatsApp (27) 99867-6477, pelas agências do Sicoob do seu município ou nas sedes da Rede Gazeta. Os documentos e as informações completas podem ser consultadas no edital do Prêmio Biguá.

Arquivos & Anexos Regulamento Prêmio Biguá Norte e Noroeste 2023 Baixe o regula Tamanho do arquivo: 6mb Baixar

Inscrições até 29 de julho

Podem participar: produtores rurais, iniciativas públicas, escolas de ensino fundamental e médio, empresas e sociedade civil.

Premiações

O primeiro será realizado no dia 27 de setembro em Colatina e o segundo, no dia seguinte, em 28 de setembro em Linhares.