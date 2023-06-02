Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Preservação ambiental

Sustentabilidade e preservação ambiental são temas dos eventos de lançamento do Prêmio Biguá 2023

Nos dias 24 e 25 de maio, Linhares e Colatina, respectivamente, foram palco das palestras de lançamento do Prêmio Biguá 2023 que discutiram o pensamento coletivo sustentável e como o agronegócio ajuda na preservação ambiental

Publicado em 

02 jun 2023 às 10:25

Publicado em 02 de Junho de 2023 às 10:25

Lançamento da 3ª edição Prêmio Biguá de Sustentabilidade, em Linhares, no Norte do Espírito Santo.
Lançamento da 3ª edição Prêmio Biguá de Sustentabilidade no Norte do Espírito Santo. Crédito: Divulgação
Engana-se quem pensa que a sustentabilidade é um ato individual. Muito pelo contrário. Pensar de forma sustentável é pensar no coletivo. Por isso, cada um precisa fazer a sua parte para que os resultados de preservação dos nossos recursos naturais possam ser obtidos.
Quem confirma isso é o economista Antônio da Luz que participou do evento de lançamento do Prêmio Biguá Sustentabilidade 2023, em Linhares, no dia 24 de maio. Com o tema “Agronegócio brasileiro: geração de riquezas, preservação ambiental e impacto social", o especialista discutiu a coletividade da sustentabilidade assim como as contribuições desse setor para o meio ambiente.
De acordo com Antônio da Luz, boa parte das áreas de preservação ambiental do país estão dentro das propriedades rurais porque os produtores possuem consciência dos cursos d’agua e do solo, por exemplo. Ainda segundo o economista, é nesse tabuleiro em que ele aplica a ciência e a produtividade necessária para equilibrar seus negócios.
“O Prêmio Biguá traz a oportunidade de reflexão, entendimento, autoavaliação e percepção das nossas fortalezas. Ele premia realidades e bons exemplos que servem de incentivo para todos, nos mais variados setores. Eu fiquei muito honrado em participar como palestrante”, destacou Antônio da Luz.
"O Prêmio Biguá traz a oportunidade de reflexão, entendimento, autoavaliação e percepção das nossas fortalezas. Ele premia realidades e bons exemplos que servem de incentivo para todos, nos mais variados setores. Eu fiquei muito honrado em participar como palestrante, destacou Antônio da Luz."
Antônio da Luz - Chefe da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul

Pensamento sustentável

Já no dia 25 de maio, em Colatina, a palestra de lançamento da edição Noroeste do Prêmio Biguá, ficou por conta do autor Sidemberg Rodrigues, com o tema “Sustentabilidade, um ótimo negócio”.
Para Sidemberg Rodrigues, a sustentabilidade é sobretudo, uma questão consciencial para fins comportamentais e atitudinais. E que está muito perto da gente em ações simples que, em escala, produzem efeitos positivos direta ou indiretamente. Como usar racionalmente a água para que não falte; separar lixo seco de úmido e etc.
Entretanto, também vale destacar que essas práticas reforçam o exercício da cidadania. Afinal, a sustentabilidade começa na pessoa, individualmente, depois inclui os outros e o meio, explica o autor.
"O Prêmio Biguá de Sustentabilidade já é um sucesso, desde que foi criado. Penso que qualquer iniciativa que inspire o aprimoramento de práticas merece ser valorizada. Gratificante ver um veículo de comunicação estimulando práticas sustentáveis."
Sidemberg Rodrigues - Mestre em Ciências Sociais, Professor de MBA e ex-gerente geral de sustentabilidade
O Prêmio Biguá Sustentabilidade celebra projetos e iniciativas que valorizam o cuidado com o solo, a água, a fauna e a flora na região Norte e Noroeste capixaba. Podem participar produtores rurais, iniciativas públicas, escolas de ensino fundamental e médio, empresas e sociedade civil, em cinco categorias que destacam ações implementadas nas regiões.
As inscrições podem ser feitas até 29 de julho pelo site oficial, pelo WhatsApp (27) 99867-6477, pelas agências do Sicoob do seu município ou nas sedes da Rede Gazeta. Os documentos e as informações completas podem ser consultadas no edital do Prêmio Biguá.

Arquivos & Anexos

Regulamento Prêmio Biguá Norte e Noroeste 2023

Baixe o regula
Tamanho do arquivo: 6mb
Baixar

Inscrições até 29 de julho

Podem participar: produtores rurais, iniciativas públicas, escolas de ensino fundamental e médio, empresas e sociedade civil.

Premiações

O primeiro será realizado no dia 27 de setembro em Colatina e o segundo, no dia seguinte, em 28 de setembro em Linhares.

Lançamento do Prêmio Biguá de Sustentabilidade em Colatina

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Prêmio Biguá
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 06/04/2026
Imagem de destaque
Limite maior de velocidade na BR 101: segurança é que deve ditar a regra
Editais e Avisos - 06/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados