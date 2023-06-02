Sustentabilidade e preservação ambiental são temas dos eventos de lançamento do Prêmio Biguá 2023

Engana-se quem pensa que a sustentabilidade é um ato individual. Muito pelo contrário. Pensar de forma sustentável é pensar no coletivo. Por isso, cada um precisa fazer a sua parte para que os resultados de preservação dos nossos recursos naturais possam ser obtidos.
Quem confirma isso é o economista Antônio da Luz que participou do evento de lançamento do Prêmio Biguá Sustentabilidade 2023, em Linhares, no dia 24 de maio. Com o tema “Agronegócio brasileiro: geração de riquezas, preservação ambiental e impacto social", o especialista discutiu a coletividade da sustentabilidade assim como as contribuições desse setor para o meio ambiente.
De acordo com Antônio da Luz, boa parte das áreas de preservação ambiental do país estão dentro das propriedades rurais porque os produtores possuem consciência dos cursos d’agua e do solo, por exemplo. Ainda segundo o economista, é nesse tabuleiro em que ele aplica a ciência e a produtividade necessária para equilibrar seus negócios.
“O Prêmio Biguá traz a oportunidade de reflexão, entendimento, autoavaliação e percepção das nossas fortalezas. Ele premia realidades e bons exemplos que servem de incentivo para todos, nos mais variados setores. Eu fiquei muito honrado em participar como palestrante”, destacou Antônio da Luz.
"O Prêmio Biguá traz a oportunidade de reflexão, entendimento, autoavaliação e percepção das nossas fortalezas. Ele premia realidades e bons exemplos que servem de incentivo para todos, nos mais variados setores. Eu fiquei muito honrado em participar como palestrante, destacou Antônio da Luz."
Pensamento sustentável
Já no dia 25 de maio, em Colatina, a palestra de lançamento da edição Noroeste do Prêmio Biguá, ficou por conta do autor Sidemberg Rodrigues, com o tema “Sustentabilidade, um ótimo negócio”.
Para Sidemberg Rodrigues, a sustentabilidade é sobretudo, uma questão consciencial para fins comportamentais e atitudinais. E que está muito perto da gente em ações simples que, em escala, produzem efeitos positivos direta ou indiretamente. Como usar racionalmente a água para que não falte; separar lixo seco de úmido e etc.
Entretanto, também vale destacar que essas práticas reforçam o exercício da cidadania. Afinal, a sustentabilidade começa na pessoa, individualmente, depois inclui os outros e o meio, explica o autor.
"O Prêmio Biguá de Sustentabilidade já é um sucesso, desde que foi criado. Penso que qualquer iniciativa que inspire o aprimoramento de práticas merece ser valorizada. Gratificante ver um veículo de comunicação estimulando práticas sustentáveis."
O Prêmio Biguá Sustentabilidade celebra projetos e iniciativas que valorizam o cuidado com o solo, a água, a fauna e a flora na região Norte e Noroeste capixaba. Podem participar produtores rurais, iniciativas públicas, escolas de ensino fundamental e médio, empresas e sociedade civil, em cinco categorias que destacam ações implementadas nas regiões.
As inscrições podem ser feitas até 29 de julho pelo site oficial, pelo WhatsApp (27) 99867-6477, pelas agências do Sicoob do seu município ou nas sedes da Rede Gazeta. Os documentos e as informações completas podem ser consultadas no edital do Prêmio Biguá.
Arquivos & Anexos
Regulamento Prêmio Biguá Norte e Noroeste 2023
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Inscrições até 29 de julho
Podem participar: produtores rurais, iniciativas públicas, escolas de ensino fundamental e médio, empresas e sociedade civil.
Premiações
O primeiro será realizado no dia 27 de setembro em Colatina e o segundo, no dia seguinte, em 28 de setembro em Linhares.