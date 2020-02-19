Polícia agiu rápido para controlar ataques em Vitória e restabelecer a ordem

Criminosos armados provocam terror na Leitão da Silva, em Vitória Crédito: Vitor Jubini

Na Avenida Maruípe, um ônibus foi incendiado. A Avenida Marechal Campos e a Rodovia Serafim Derenzi também foram parcialmente bloqueadas. Um veículo da imprensa foi atacado nessa rodovia.

Na manhã dessa sexta-feira, policiais da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil (PC) realizavam uma operação para cumprimento de mandados de prisão naquele bairro, quando foram surpreendidos por criminosos armados. O indivíduo que morreu estava nesse grupo.

O Core é uma seção especializada da PC que conta com inúmeras horas de treinamento para que suas ações sejam extremamente precisas. Ao se depararem com uma situação de tensão e pressão, como a aqui relatada, os policiais seguem rigorosamente os protocolos para garantir a segurança da população e o sucesso da intervenção policial.

Vale ressaltar que as agências de Segurança Pública do Estado deflagraram no início do mês de fevereiro uma operação de repressão qualificada na região do Bairro da Penha, que continua em curso e busca levar mais tranquilidade à população, uma vez que foi diagnosticado previamente um aumento de confrontos armados entre as gangues que disputam o território e mercado de drogas ilícitas. Tais operações são respaldadas pela inteligência policial, protocolos, análises e estatísticas criminais e tem como objetivo garantir a segurança da sociedade.

Essas ações são necessárias e têm se tornado mais frequentes. Em outubro de 2019, por exemplo, as polícias civil e militar realizaram uma megaoperação na região dos bairros da Penha, Bonfim e São Benedito que resultou na prisão de 29 pessoas com envolvimento com o tráfico de drogas. Aquela operação foi realizada sem que as polícias efetuassem se quer um disparo de arma de fogo, o que destaca o sucesso da repressão qualificada ao crime.